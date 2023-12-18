ضعيها مرة واحدة وانسي شيب الشعر الأبيض للابد حوليه للشعر الأسود في 3 دقائق بشكل طبيعي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير منا يعاني من ظهور الشيب مع مرور الوقت وتقدم العمر، وفي الحقيقة هذا مزعج جدا لاسيما عند السيدات، مما يعطى مظهرا غير محبب، ويعطي الأفراد سن أكبر، ويظهر الشيب في مقدمة الشعر، وينتج ذلك عن نقص الصبغة المسؤولة عن تعادل الألوان الطبيعية في جسم الإنسان، بالإضافة إلى عدة العوامل الأخرى أهمها العوامل الوراثية، وسوء التغذية، فلابد من إتباع نظام صحي متوازن للحصول على بشرة صافية وشعر طويل مثل الحرير، وتعويض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وعند ظهور شعر الشيب في الرأس هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تمكنك من التخلص منه بشكل نهائي سوف نوضح بعضها من خلال هذا المقال.

وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر

يجب أن يكون هناك روتين يومي للشعر للحفاظ عليه من التلف، والاهتمام والعناية بالشعر للحصول على شعر صحي وطويل، وكثيف، لا يقتصر الروتين على الشعر فقط، بل والبشرة أيضا.

وصفة الشاي للتخلص من شيب الشعر

تساعد هذه الوصفة على إنبات الشعر، وملء الفراغات، والتخلص من الشيب وارجاع الشعر بشكل صحي، كل ذلك من خلال ملعقتين من هذه المكونات

المكونات

كوبين من الماء

ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

طريقة التحضير