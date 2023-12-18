خلطة قنبلة.. تلميع الخشب والموبيليا هترجعى الخشب القديم عفش عروسة فى لمح البصر بدون تكاليف النتيجة مبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تلميع الخشب والموبيليا ، سوف نتحدث اليوم على كيفية صنع ملمع قوي جدا في تلميع وتنظيف جميع أنواع الأخشاب، والموبليات، والزجاج التي يتوفر داخل منزلنا، وذلك عن طريق مكونات طبيعية بالفعل قد تتواجد داخل المنزل وقد تكون بأسعار أقل لأن من المعروف عن الأخشاب أنها تحتاج إلى ملمعات جيدة، وفي الغالب قد يتوفر بأسعار غالية جدا كما يمكن أيضا أن تعرض الأخشاب إلى التلف، لهذا السبب اليوم سوف نتحدث عن ملمع الموبليات الطبيعي التي يمكننا أن نقوم باستخدامه بأسهل الطرق.

تلميع الخشب والموبيليا

يمكننا أن نقوم باستخدام هذا النوع من ملمع للخشب المميز للغاية والتي يساعد أيضا على التخلص من مشكلة البقع التي تتواجد على الموبليات أو الاتساخات لذلك الطريقة كالآتي:-

المكونات

اثنين ملعقة من الخل الأبيض.

كوب من الماء المغلي.

خمس ملاعق من منظف الأطباق.

خمس ملاعق من الليمون المبشور.

الطريقة:-

احضري عزيزتي زجاجة بخاخ وقومي بإضافة بداخلها الخل مع إضافة كوب من المياه.

مع أضافه منظف الأطباق والليمون المبشور.

اخلطي جميع المكونات بشكل جيد.

وقومي بإضافة هذا المزيج على الخشب بجميع أنواعها.

فهذه الوصفة لديها قدره هائلة في التخلص من البقع والدهون وبصمات اليدين.

ثم قومي باستخدام قماش جافه أو فوطه نظيفة و قومي بمسحها بشكل جيد.

وسوف تتخلصي نهائيا من هذه البقعة استخدمي هذه الوصفة على الأقل مرتين في الأسبوع.

نصائح عامة لتلميع الخشب

عزيزتي هناك بعض النصائح الضرورية التي يمكنك أن تقومي بالاستعانة بها حتى تتمكني من تلميع الخشب، ومن أهم هذه النصائح كل مكايلي :-