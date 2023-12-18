لكل عروسة جديدة.. ضعي" زيت الزيتون على القرنفل" في هذا المناطق في جسمك شوفي النتيجة مبهرة جدا.. دلعي زوجك من انهاردة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد كثير من البنات والنساء بشكل خاص لا يعرفون تلك الوصفة السحرية لحل جميع مشاكل الشعر حيث زيت الزيتون والقرنفل من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر، حيث تساعد على تحسين صحته ونموه وتألقه.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم كيفية عمل هذا الوصفة السحرية وكيفية استخدامها تابعونا

تعرف على فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

* **تقوية بصيلات الشعر ومنع التساقط**.

* **تحفيز نمو الشعر وزيادة طوله.**

* **ترطيب الشعر وتنعيمه.**

* **علاج قشرة الشعر.**

* **إضفاء اللمعان والحيوية للشعر.**

مكونات الوصفة

* ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

* ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

طريقة التحضير

1. امزجي زيت الزيتون وزيت القرنفل في وعاء صغير.

2. سخني الخليط قليلًا في الميكروويف أو على نار هادئة.

3. دلكي فروة رأسك بالخليط بحركات دائرية.

4. وزعي الخليط على باقي شعرك.

5. اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة.

6. اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

فوائد زيت الزيتون للشعر

يعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للشعر، مثل:

فيتامين إي

: يساعد على حماية الشعر من التلف الناتج عن أشعة الشمس والعوامل البيئية الأخرى.

أحماض أوميغا 3

تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.

الدهون المشبعة

تساعد على تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر.

تعرف على فوائد زيت القرنفل للشعر

يعد زيت القرنفل من الزيوت الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر، حيث يحتوي على العديد من العناصر النشطة، مثل:

المركبات العطرية**: تساعد على تحفيز نمو الشعر ومنع تساقط الشعر.

مضادات الأكسدة**: تساعد على حماية الشعر من التلف.

*مضادات الالتهابات**: تساعد على علاج قشرة الشعر.

وبذلك، فإن وصفة زيت الزيتون والقرنفل هي وصفة طبيعية فعالة في علاج العديد من مشاكل الشعر، مثل تساقط الشعر، وقشرة الشعر، وجفاف الشعر.