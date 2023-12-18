مش هتشتري من بره تاني .. اعملي غسول طبيعي لبشرتك في البيت بمكونات بسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الغسول هو أحد أهم خطوات روتين العناية بالبشرة، فهو يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت والشوائب المتراكمة على البشرة، مما يحافظ على نظافتها وصحتها، ولكن لا بد من اختيار الغسول المناسب لنوع البشرة، حتى لا يسبب لها أي ضرر، وفيما يلي وصفات طبيعية لغسول الوجه.

غسول البشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية إلى غسول لطيف يزيل الزيوت الزائدة دون أن يسبب جفافها، ويمكنك تحضير غسول للبشرة الدهنية في المنزل باستخدام المكونات التالية:

1/2 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير. اغسلي وجهك بالغسول باستخدام حركات دائرية. اشطفي وجهك بالماء البارد.

غسول البشرة الجافة

تحتاج البشرة الجافة إلى غسول مرطب يحافظ على ترطيبها، يمكنك تحضير غسول للبشرة الجافة في المنزل باستخدام المكونات التالية:

1/2 كوب حليب.

1/4 كوب ماء ورد.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير. اغسلي وجهك بالغسول باستخدام حركات دائرية. اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

غسول البشرة المختلطة

تحتاج البشرة المختلطة إلى غسول يوازن بين الزيوت في البشرة الجافة والدهنية، ويمكنك تحضير غسول للبشرة المختلطة في المنزل باستخدام المكونات التالية:

1/2 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة عصير خيار.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير. اغسلي وجهك بالغسول باستخدام حركات دائرية. اشطفي وجهك بالماء البارد.

غسول البشرة الحساسة

تحتاج البشرة الحساسة إلى غسول لطيف خالٍ من المواد الكيميائية القاسية، يمكنك تحضير غسول للبشرة الحساسة في المنزل باستخدام المكونات التالية:

1/2 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير. اغسلي وجهك بالغسول باستخدام حركات دائرية. اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

كيفية استخدام غسول الوجه