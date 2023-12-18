أقوى 5 أعشاب لحرق دهون البطن والأرداف في أسرع وقت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دهون البطن أو الأرداف واحدة من المشاكل التي تسبب الإحراج، خاصةً لدى النساء، وتعاني الكثير منهن بسبب الظهر الخارجي، وتعمل الكثير من السيدات على التخلص من هذه المشكلة، سواء ببذل مجهود بدني كالرياضة، أو عن طريق تناول المشروبات التي تعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، وقد يمكن اللجوء أيضاً إلى العمليات الجراحية بغرض حل هذه المشكلة

هذا ويعمل البعض الآخر من هذه الفئة إلى ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، وهي بالطبع تفيد وتساعد على التخلص من الدهون في الجسم، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ويكون قليل السعرات الحرارية، مع ضرورة تناول المشروبات التي تساعد في عملية الحرق

أعشاب حرق دهون الجسم

القرفة تعتبر مشروب قوي للتخلص من الوزن الزائد، وتعمل على تفتيت دهون البطن والأرداف معاً، لأنها تحتوي على بعض المركبات التي من شأنها تسريع عملية التمثيل الغذائي.

الفلفل الحار رغم أنه ليس مشروب، لكنه يحتوي على مواد طبيعية تعمل على رفع حرارة الجسم، الأمر الذي يساعد في عملية حرق الدهون، والتخلص من السعرات الحرارية.

الزنجبيل له دور كبير أيضاً، حيث يصفه أطباء التخسيس للكثير ممن يعانون من مشكلة الوزن الزائد، وبدوره يعمل على سرعة حرق الدهون بشكل كبير.

الكمون أحد التوابل التي تشتهر في بلداننا العربية، ويمكن استخدامه بأكثر من طريقة، سواء مغلي أو إضافته إلى وجبتك المفضلة.

الشمر له أيضاً نفس خصائص ما سبق، وهي مفيدة لكل سيدة ترغب في الحصول على وزن مثالي، كما أنه يعطي شعور بالشبع، وهو الأمر الذي يجعله قادراً على تقليل كمية الطعام التي يتناولها الفرد.

هذا ليس كل شئ، ولكن يجب الحذر عند تناول أي من هذه المشروبات أو الأطعمة، ويفضل دائماً استشارة الطبيب المعالج، وعليك أيضاً بممارسة أي نوع من أنواع الرياضة التي تراها مناسبة، مثل ركوب الدراجات، الجري، أو المشي لمدة لا تقل عن 20 دقيقة يومياً، وتناول الوجبات باعتدال، وابتعد عن الأطعمة المصنعة قدر الإمكان.