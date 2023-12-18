موعد لقاء الجبابرة الاهلي Vs فلومينينسي ؟! كأس العالم للأندية مع تردد القناة الناقلة للحدث اليوم ssc فى كأس العالم الاندية وتردد القناة الناقلة للحدث

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر سوف يخوض فريق النادي الأهلي اليوم الاثنين المهمة التي تعتبر تحدي كبيراً حيث يتنافس في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يأتي ذلك بعد تحقيقه لفوز مميز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط وتعتبر هذه المواجهة فرصة حاسمة لتحقيق إنجاز كبير سوف يضاف إلى مسيرة الفريق الفائز في هذا الموسم الرياضي المميز.

قدم فريق النادي الاهلي عرضاً رياضياً متميزاً حيث إنه استحق الإشادة بأداءه الرائع وحقق انتصاراً جميلاً بنتيجة 3-1 على منافسيه اللاعب البارز كريم بنزيمة في مباراة يقودها المدرب السويسري مارسيل كولر ببراعة، ابتدأ الأهلي سيناريو النجاح في الشوط الأول بتسجيل علي معلول هدفًا رائعًا من ركلة جزاء وتواصلت الإبداعات في الشوط الثاني حيث أضاف حسين الشحات وإمام عاشور هدفين متتاليين و مؤكدين عمل على تميز الكتيبة الحمراء بجدارة في هذه المواجهة الكبيرة التي تمت أول امس.

تفاصيل موعد مباراة الأهلي وفلومينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

يتأهب الفريق الأهلي بكل امتياز لخوض مواجهة مثيرة اليوم أمام فريق فلومينينسي البرازيلي حامل لقب أمريكا الجنوبية على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروف بلقب “الجوهرة المشعة” سوف تشهد هذه اللحظة الرياضية المميزة انطلاق المباراة و ذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن فعاليات نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية حالياً.

تاريخ الأهلي كأس العالم للأندية

يحمل النادي الأهلي إرثاً متألقاً في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث يعتبر ثاني أكثر الأندية المشاركة في هذه البطولة بعد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي شارك عشر مرات قبل هذا الحدث يتجلى تألق الأهلي في مشاركاته السابقة في عام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021، و 2022، مما يعكس تاريخاً غنياً بالإنجازات والتميز في ساحة البطولات الدولية.

تردد القناة الناقلة المباراة الاهلي و فريق فلومينينسي البرازيلي

ستنقل مواجهة الفريق الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي، حامل لقب أمريكا الجنوبية عبر شاشات قناة SSC HD Sports، في إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يأتي مشاركة الأهلي في هذه البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، و الرابعة على التوالي في النسخة العشرون للبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

المواصفات القيمة الوصف القمر الصناعي نايل سات القمر الصناعي الذي تبث عليه القناة التردد 12523 التردد الذي يمكن من خلاله استقبال القناة معدل الترميز 27500 معدل الترميز الذي يجب ضبطه على جهاز الاستقبال لاستقبال القناة معامل تصحيح الخطأ 6 / 5 معامل تصحيح الخطأ الذي يجب ضبطه على جهاز الاستقبال لاستقبال القناة الاستقطاب عمودي الاستقطاب الذي يجب ضبطه على جهاز الاستقبال لاستقبال القناة جودة القناة HD جودة القناة التي تبث بها القناة

الاهلي vs فلومينينسي

يتطلع النادي الأهلي خلال مشاركته في هذه النسخة المهمة من البطولة الى تحقيق تقدم يفوق المركز الثالث الذي تحقق فيه في ثلاث بطولات سابقة في السنوات 2006 و 2020 و 2021 و يأتي هذا التطلع بشكل خاص نظراً لأهمية هذه النسخة كونها الأخيرة سوف يتم تنظيمها بنظامها في الوقت الحالي مع تغيير مقرر النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة و ذلك اعتباراً من النسخة المقبلة.