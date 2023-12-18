الأعلى مشاهدة .. موعد عرض مسلسل طيور النار والقنوات الناقلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لاقى مسلسل طيور النار رواجًا كبيرًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي منذ عرض الجزء الثاني من المسلسل، علمًا بأن الموسم الـأول من المسلسل انتهى عند الحلقة 20، وبدأ عرض الموسم الثاني يوم 1 سبتمبر الماضي 2023 على قناة ATV التركية، اليوم من خلال بوابة الصبح سوف نستعرض موعد عرض مسلسل طيور النار فضلاً عن القنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل طيور النار

يعد مسلسل طيور النار واحدًا من أفضل المسلسلات التركية التي حازت على نسبة مشاهدة عالية منذ عرض الجزء الأول من المسلسل، علمًا بأن كافة حلقات المسلسل يتم عرضها مترجمة باللغة العربية السبت من كل أسبوع على قناة استار تي في على أن يتم استقبال القناة وفقًا لبيانات التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10922.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

أبطال مسلسل طيور النار

من الجدير بالذكر أن مسلسل طيور النار قدم مجموعة متميزة من نجوم الدراما التركية، وإليكم قائمة الممثلين:

الفنانة آسيا كساب.

النجمة ياسمين دالجيشر.

جوركام سيفينديك.

اممثلة إرديم شانلي.

أفكان يناير.

الممثلة وإيلايدا تشان.

الممثلة هاندا سورال

الطفل شينير يوكجيكر.

قصة مسلسل طيور النار

تدور أحداث المسلسل التركي الشهير طيور النار حول مجموعة من أطفال الشوارع وهم علي وثابت ومرجان وباربروس وزيبيكن وأطلقوا على أنفسهم لقب أطفال بلا جذور، وفي يوم ما عثر الأطفال على رضيعة في صندوق قمامة وأخذوها وضموها إليهم وأطلقوا عليها اسم عائش جول، مع الوقت تنكشف الأسرار حول الفتاة لتنكشف أن اسمها الحقيقي هو لار أيوب أوغلو.