شعرك هيطول بجنون هاتي الفازلين وتعالي أقولك الطريقة اللي هتخليه يطول ويغزر بسرعة الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر خلطة الفازلين لتطويل الشعر من الوصفات المضمونة التي تستخدمها الكثير من السيدات المحبة لعمل منتجات العناية بشعرها في المنزل بدلا من شراء المستحضرات الجاهزة، حيث أن كل فتاة تحلم بحصولها على شعر صحي وناعم وطويل، حيث قديما كان الشعر الطويل من أبرز علامات الجمال وكانت كل الفتيات تهتم بشعرها بشكل كبير، ويتميز الفازلين بالكثير من الخصائص المفيدة للشعر ومن أكثر هذه الفوائد أنه يغذي الشعر ويرطبه مما يمنع تقصفه بشكل كبير وبالتالي الحصول على شعر صحي طويل ولذلك تستخدمه العديد من السيدات من أجل المحافظة على شعرها، ابقوا معنا سوف نقدم لكم في السطور القادمة خلطة الفازلين السحرية لتطويل الشعر في أقل وقت.

خلطة الفازلين لتطويل الشعر

نقدم لكي سيدتي المكون السحري لتطويل الشعر في أقل من شهر وهو الفازلين الذي أصبح الحل الأمثل لكل فتاة وسيدة تريد تطويل شعرها كل ما عليك اتباع الخطوات التالية بدقة:

المكونات:

5 ملاعق من الفازلين.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

4 ملاعق من زيت جوز الهند.

بصلة.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بفرم البصلة جيدا في الكبة ثم نعصرها ونأخذ كل الماء الناتج منها.

ثانيا نحضر حمام مائي على النار ونبدأ في وضع الفازلين وزيت جوز الهند مع مراعاة التقليب حتى يذوب تماما ثم نضيف إليهم زيت الزيتون حتى تبدأ المكونات تمتزج مع بعضها البعض.

ثم نضيف ماء البصل بالتدريج مع مراعاة التقليب حتى نحصل على خليط جاهز للاستخدام.

استعمال الفازلين لتطويل الشعر