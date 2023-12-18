في 10 دقائق فقط حضري خبز التورتيلا بالشوفان بدون فرن وبدون سعرات حرارية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خبز التورتيلا بالشوفان هو نوع من الخبز الصحي الذي يمكن استخدامه في العديد من الوصفات مثل سندوتشات الشاورما والفاهيتا، ويتميز هذا الخبز بأنه غني بالألياف والبروتين مما يجعله خيار جيد للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي أو الذين يعانون من مشاكل في الهضم، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل خبز التورتيلا بالشوفان بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل خبز التورتيلا بالشوفان

المقادير

ثلاث أكواب من دقيق الشوفان.

2 كوب من الماء الساخن.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

أولا قومي بإحضار وعاء كبير مناسب للخلط واخلطي دقيق الشوفان مع الملح. ثم ضيفي الماء الساخن تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تتشكل عجينة متماسكة. بعد ذلك غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق، ثم قومي بتقسيم العجينة إلى 8 أجزاء متساوية. ثم افردي كل جزء من العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وحتى تصبح رقيقة جدا. بعد ذلك سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم اطهي كل قرص من خبز التورتيلا لمدة 1-2 دقيقة لكل جانب أو حتى يصبح ذهبي اللون. ثم قومي بتقديم خبز التورتيلا ساخن مع الحشوات المفضلة لديك.

نصائح لعمل خبز التورتيلا بالشوفان

يمكنك إضافة مكونات أخرى إلى العجينة حسب الرغبة مثل البذور أو الأعشاب أو التوابل، وإذا كان العجين لزجة ضيفي القليل من الدقيق، وإذا كان العجين جافة ضيفي القليل من الماء.

كما يمكنك إضافة نصف كوب من الخضروات المقطعة أو الفواكه المجففة إلى العجينة، ويمكنك أيضا حفظ خبز التورتيلا بالشوفان في الثلاجة لمدة ثلاث أيام أو في الفريزر لمدة شهر، وفي حالة عدم وجود دقيق شوفان يمكنك استخدام دقيق القمح الكامل أو دقيق الكينوا.