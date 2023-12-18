طريقة عمل كشري الحلة الواحدة بكل سهولة وبطعم أحلى من الجاهز مليون مرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الكشري واحد من بين أكثر الأكلات الشعبية المعروفة والمحببة للكثير من الناس، وتقبل ربات البيوت على تحضير تلك الأكلة ولكن تبحثن عن الطرق السريعة التي يمكن من خلالها طهي الكشري دون استعمال المزيد من الأواني، لذلك نتعرف على طريقة عمل كشري الحلة الواحدة، وكيف يمكن تجهيز كل المكونات بطريقة سهلة وسريعة لطهي الكشري بدون أن يستهلك الأمر وقت طويل في التحضيرات، وفيما يلي من سطور المقال نوضح المكونات وطريقة التحضير لأشهى أنواع الوجبات الشعبية.

كشري الحلة الواحدة

يمكنك أن تحضري وجبة الكشري من خلال استعمال حلة واحدة فقط تقومي فيها بتوفير كل المكونات وإعدادها وفق الطريقة المطلوبة ولكن لا بد من توفر تلك المكونات الآتية المعروفة لعمل الكشري والتي نتعرف عليها من خلال ما يلي.

مكونات عمل الكشري

كوب من الشعرية.

2 كوب من المكرونة.

كوب من العدس البني المسلوق

2 كوب من الأرز المغسول.

ربع كوب من الزيت.

ماء بطهي ملائمة لتسوية الكشري.

كوب من الحمص المسلوق.

مقادير عمل صلصة الكشري

2 ملعقة من صلصة الطماطم.

2 كوب من عصير الطماطم.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة من الزيت.

ملعقة صغيرة من التوابل المشكلة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة من الخل.

القليل من الشطة.

طريقة عمل الكشري

• جهزي إناء متسع على النار وقومي بتسخين الزيت وإضافة المكرونة الخميرة ثم إضافة الشعرية ومن ثم يتم تشويح الأرز بعد غسله، ويتم التقليب ما بين كل المكونات.

• بعد ذلك يمكنك إضافة العدس ثم مقدار الماء الكافي للمزيج مع الملح والكمون، وقلبي كل المكونات.

• بعد إضافة جميع المكونات تترك حتى تغلي ثم نهدئ النار.

• الصلصة تم تحضيره في طاسة بإضافة الزيت مع الثوم ثم تتم إضافة باقي المكونات ومن ثم يتم ترك خليط الصلصة حتى تتم تسويتها.