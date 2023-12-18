مش حنشتريه من برة تاني .. طريقة عمل الرقاق الطري المورق أحلى من المطاعم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرقاق هو من الاكلات المصرية والتي لا غنى عنها في اي بيت مصري خاصة في الاعياد والمناسبات الاجتماعية حيث انه من اشهى الاكلات والذي يتميز بطعمه الشهي واللذيذ بالاضافة الى يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الرقاق في البيت.

طريقة عمل الرقاق الطري

المكونات

2 كيلو دقيق متعدد الأغراض.

1 كيلو لبن رايب.

1/2 كوب سمن.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

الطريقة

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق مع اللبن الرايب والملح ونقوم بالتقليب الجيد حتى نحصل على عجينه ناعمة ومتماسكة.

ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر، ثم نقوم بعجنها مرة اخرى.

ثم نقوم بتقسيم العجينة الى كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بفرد كل كرة من العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح رقيقة الحجم.

نضع مقلاة على النار ونضع بها رقائق الرقاق ونقوم بتقليبها على الجانبين حتى تنضج جيدا.

ثم نقوم برفع الرقاق من المقلاة ونقوم بتغطيته حتى لا يبرد.

الرقاق باللحمة المفرومة

يعتبر الرقاق باللحمة المفرومة هو من اقدم واشهر الاكلات المصرية والمعروفة عند الشعب المصري والعربي وهو من اسهل الطرق وسوف نتعرف عليه في السطور القادمة.