طريقة عمل المهلبية في البيت أحلي من المحلات بخطوات بسيطة وسهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المهلبية هي واحدة من أشهر الحلويات العربية التقليدية، وتتميز بقوامها الكريمي وطعمها الرائع حيث تعتبر المهلبية وجبة خفيفة مشبعة ومغذية، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام عدد قليل من المكونات وفي هذا المقال ببوابة الصبح سوف نناقش المكونات الأساسية وطريقة تحضير المهلبية في البيت بمكونات بسيطة وسهلة في عشر دقائق.

مكونات المهلبية في البيت

تختلف المكونات المستخدمة في تحضير المهلبية قليلا من منطقة إلى أخرى، لكن المكونات الأساسية العامة تشمل ما يلي:

حليب حيث يمكن استخدام الحليب البقري أو الحليب النباتي مثل حليب جوز الهند أو حليب اللوز.

سكر لإضافة الحلاوة إلى المهلبية.

نشاء الذرة حيث يستخدم كمادة مثخنة للحصول على القوام الكريمي للمهلبية.

ماء الورد أو الفانيليا وهذا لإضافة نكهة الورد أو الفانيليا الرائعة للمهلبية.

وجبة اللوز أو الفستق وهي تستخدم لتزيين المهلبية وإضفاء الطعم المميز.

طريقة تحضير المهلبية في المنزل

قومي بتسخين كوب واحد من الحليب في قدر كبير على نار متوسطة. قومي بإضافة السكر حسب الذوق وعادة ما يكون ما بين 2 إلى 4 ملاعق كبيرة من السكر لكل كوب من الحليب. قومي بخلط نصف كوب من الحليب المتبقي مع ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة في وعاء أخر حتى يمتزجان تماما. قومي بإضافة الحليب والنشاء المخلوطين إلى القدر وتقليبهما جيدا حتى يصبح القوام كريمي وسميك. قومي بإضافة ماء الورد أو الفانيليا طبقا لرغبتك واستمري في الطهي لمدة دقيقة أو حتى تتجانس المكونات تماما. قومي بنقل المهلبية إلى وعاء التقديم النهائي واتركيه ليبرد تماما قبل التزيين. يمكن تزيين المهلبية بوجبة اللوز أو الفستق المفروم حسب الرغبة.

يمكن تقديم المهلبية باردة أو ساخنة، وتعد وجبة خفيفة رائعة في أي وقت من اليوم ويمكن الاستمتاع بتناولها بمفردها أو مع إضافة قليل من الفواكه المقطعة أو المربى على الوجه.