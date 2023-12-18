قاهر الأيفون مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي S24 كاميرا متخصصة وسرعة تحميل ألعاب فائقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سامسونج جالاكسي S24 هو هاتف ذكي من سلسلة هواتف جالاكسي التي تنتجها شركة سامسونج الكورية يعد الهاتف إصدارًا محدثًا لسلسلة S ويتميز بمواصفات قوية وتقنيات متقدمة ونقدم لكم من خلال موقع الصبح أهم مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق لكي تستطيع اخذ القرار في شراءه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24

نقدم لكم أهم مواصفات الهاتف من خلال السطور القليلة القادمة

شاشة الهاتف بقياس 6.7 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X وبدقة وضوح 3200 × 1440 بكسل. تتميز الشاشة بمعدل تحديث عالي يصل إلى 120 هرتز، مما يساعد على عرض صور ومقاطع فيديو سلسة وحادة الدقة. تعمل تقنية HDR10+ على توفير ألوان واقعية وتفاصيل غنية. مزودًا بمعالج Exynos 2100 أو Qualcomm Snapdragon 888 حسب الإصدار المتاح في منطقتك. وهذا يكفي لتشغيل التطبيقات الثقيلة وتحمل الألعاب الحديثة بسلاسة وكفاءة. تم تزويد الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت حسب الإصدار، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD. تعتبر كاميرا الهاتف من أبرز ميزاته، حيث يأتي مزودًا بكاميرا خلفية رباعية تتضمن عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة فائقة الوضوح بدقة 12 ميجابكسل وعدسة زووم بصري هجين بدقة 10 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. تعمل هذه الكاميرات معًا لتوفير صور عالية الجودة في جميع الظروف الإضاءة المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية تصوير فيديو بدقة 8K. يتميز الهاتف أيضًا ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع، مما يعني أن الهاتف يمكن شحنه بسرعة وتوفير طاقة تدوم طويلاً. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 11 الأحدث مع واجهة المستخدم One UI المألوفة لدى سامسونج.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي S24

أما بالنسبة للسعر، فإنه يختلف حسب المنطقة والدولة يتوقع أن يتراوح سعر سامسونج جلاكسي S24 بين 800 و 1500 دولارًا أمريكيًا، وإذا تم زيادة سعة التخزين أو الذاكرة، فقد يكون السعر أعلى بشكل طفيف.