"اتفرج بدون مقابل" القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي اليوم بدون تشفير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي خلال الساعات القادمة إلى مدينة جدة السعودية، لمتابعة مباراة الأهلي المصري ضد فلومينيسي البرازيلي، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية ويسعى الأهلي المصري إلى مواصلة مشواره الناجح في البطولة، بعدما تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع النهائي. ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز على فلومينيسي والتأهل إلى المباراة النهائية، والاقتراب من تحقيق اللقب الثالث في تاريخه.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينيسي

ستكون قناة SSC SPORT 1 HD هي صاحب الحقوق الخاصة ببث مباريات كأس العالم للأندية، وستقوم بنقل المباراة المنتظرة بين الأهلي والفريق البرازيلي بطل امريكا الجنوبية وقناة ssc تعتبر قناة رياضية سعودية تبث مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، بما في ذلك مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مباريات المنتخب السعودي الوطني، ومباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، ومباريات البطولات العالمية الكبرى.

قناة Varzesh HD

وهي قناة رياضية، تمتلك القناة حقوق بث مباريات العديد من البطولات الرياضية، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية وستبث القناة جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 30000

تتمتع قناة Varzesh HD بالعديد من المزايا، منهابث مباريات البطولة بجودة HD عالية الدقة وعدم الحاجة إلى اشتراك شهري لمشاهدة القناة وكذلك بث القناة على مدار اليوم.

قناة CBC Sport HD

هي قناة رياضية أذربيجانية تبث مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، بما في ذلك مباريات الدوري الأذربيجاني الممتاز، وكأس أذربيجان، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات المنتخب الأذربيجاني الوطني، ومباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، ومباريات البطولات العالمية الكبرى وستقوم ببث مباراة الاهلي وفلومنيسي

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

قناة Football HD

هي قناة رياضية مفتوحة تبث مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، بما في ذلك مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، ومباريات البطولات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى مباريات المنتخبات الوطنية.

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تشكيل الاهلي في مباراة اليوم

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ستقام المباراة على استاد الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي خط الدفاع، يتألف الفريق من محمد هاني، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول، بينما يتولى مروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور وسط الميدان. وفي الهجوم، سيكون الثلاثي الخطير هو بيرسي تاو، ومحمود كهربا، وحسين الشحات.

ويحرس مرمى الفريق الحارس محمد الشناوي، الذي يتطلع الجميع إلى أداء متميز منه في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.