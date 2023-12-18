ضعيها مرة واحدة وانسي شيب الشعر الأبيض للابد حوليه للشعر الأسود في 3 دقائق بشكل طبيعي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير منا يعاني من ظهور الشيب مع مرور الوقت وتقدم العمر، وفي الحقيقة هذا مزعج جدا لاسيما عند السيدات، مما يعطى مظهرا غير محبب، ويعطي الأفراد سن أكبر، ويظهر الشيب في مقدمة الشعر، وينتج ذلك عن نقص الصبغة المسؤولة عن تعادل الألوان الطبيعية في جسم الإنسان، بالإضافة إلى عدة العوامل الأخرى أهمها العوامل الوراثية، وسوء التغذية، فلابد من إتباع نظام صحي متوازن للحصول على بشرة صافية وشعر طويل مثل الحرير، وتعويض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وعند ظهور شعر الشيب في الرأس هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تمكنك من التخلص منه بشكل نهائي سوف نوضح بعضها من خلال هذا المقال.

وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر

يجب أن يكون هناك روتين يومي للشعر للحفاظ عليه من التلف، والاهتمام والعناية بالشعر للحصول على شعر صحي وطويل، وكثيف، لا يقتصر الروتين على الشعر فقط، بل والبشرة أيضا.

وصفة الشاي للتخلص من شيب الشعر

تساعد هذه الوصفة على إنبات الشعر، وملء الفراغات، والتخلص من الشيب وارجاع الشعر بشكل صحي، كل ذلك من خلال ملعقتين من هذه المكونات

المكونات

كوبين من الماء

ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

باستخدام إناء عميق مصنوع من الستانلس ستيل، أو الألمنيوم قومى بإضافة الماء، ثم ضعي ملعقتين من الشاي الأسود، سواء كان ورقي أو مطحون. رفع المكونات على النار ويقلب جيدا على نار هادئة، والاستمرار في التقليب. إضافة البيكنج بودر وقلبي المكونات جيدا.

استمري في التقليب حتى يتم الغليان على نار هادئة، إلى أن تحصلي على قوام مترابط وثقيل قومي بتصفية الخليط باستخدام مصفاة، للتخلص من رواسب الشاي افردى الوصفة على شعر نظيف، وجاف تماما من الجذور حتى الأطراف. يغطى الشعر جيدا حتى تتغلغل في فروة الرأس اتركي الوصفة على الشعر من 3 ساعات إلى 5 ساعات. اغسلي الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر.

وصفة جوز الهند للتخلص من الشيب

يساعد جوز الهند على الحفاظ على الشعر من التساقط والهيشان، وعند إضافة الليمون إليه يساعد على التخلص من الشيب معلقة من عصير الليمون، أضيفي إليها ملعقتين من زيت جوز الهند، و افردى الخليط على الشعر للتفاعل معه، والحصول على شعر داكن خالي من الشيب يساعد زيت جوز الهند على تغذية فروة الرأس وتحسين الدورة الدموية، كما أن أوراق الكاري تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الشعر من التلف.

يوجد العديد من الوصفات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التخلص من شيب الشعر، ولكن من المهم ملاحظة أن هذه الوصفات قد لا تكون فعالة بنسبة 100٪، وقد تتطلب بعض الوقت والصبر للحصول على نتائج ملحوظة.