هتقولي ياريتني عرفتها من زمان!!!.... طريقة خطيرة "لتنظيف البوتجاز" من الدهون في 3 دقايق ... هيرجع اجدد من الاول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف البوتاجاز يعتبر مهمة ضرورية ولكنها غالبًا تمثل تحديًا للعديد من ربات المنزل. يجب على الجميع أن يدركوا أن البوتاجاز يحتاج إلى صيانة دورية لتجنب تراكم الدهون، والذي يصبح صعبًا فيما بعد إزالته. إضافةً إلى ذلك، يمكن للبكتيريا أن تنمو على سطح البوتاجاز إذا تركت الأوساخ وبقايا الطعام لفترات طويلة تعتبر المنظفات الطبيعية خيارًا رائعًا لتنظيف البوتاجاز دون بذل مجهود زائد.

كيفية تنظيف البوتجاز من الدهون يمكنك استخدام الليمون، على سبيل المثال، كمنظف طبيعي فعّال، قطعة من الليمون يمكن أن تزيل الدهون وتضفي رائحة منعشة ببساطة، قم بفرك سطح البوتاجاز بالليمون واتركه لبضع دقائق قبل تنظيفه بقطعة قماش ناعمة. يمكن أيضًا استخدام مزيج من الخل والماء كمنظف فعّال. رش الخل على البوتاجاز، واتركه لبضع دقائق قبل تنظيفه بقطعة قماش نظيفة. هذا لا يساعد فقط في إزالة الدهون، ولكنه أيضًا يقضي على البكتيريا. طريقة اخرى لتنظيف البوتجاز بصورة قوية إليك طريقة تنظيف البوتاجاز بفعالية وبسرعة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل. يُفضل تنفيذ هذه الخطوات بانتظام للحفاظ على نظافة البوتاجاز وتجنب تراكم الدهون: المكونات: ربع كوب من الخل

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة كبيرة من ملح الليمون

كمية صغيرة من سائل غسيل الصحون

سلك مواعين طريقة التحضير والتنظيف: قم بإزالة عيون البوتاجاز ونظِّف بقايا الطعام عن سطحه باستخدام قطعة من القماش. في وعاء، قم بخلط الخل، بيكربونات الصوديوم، ملح الليمون، وسائل غسيل الصحون جيدًا حتى يتكون مزيج متجانس. ضع هذا المزيج على سطح البوتاجاز واتركه لمدة 30 دقيقة ليعمل على تفتيت الدهون. باستخدام سلك المواعين، قم بفرك البوتاجاز بحركات دائرية للتخلص من الأوساخ والدهون المتراكمة. نظِّف البوتاجاز بقطعة نظيفة من القماش لإزالة الفائض من المزيج والأوساخ. اترك البوتاجاز حتى يجف من الماء تمامًا. قم بتركيب عيون البوتاجاز، وستلاحظ نظافته وإزالة الدهون والبقع بشكل فعال. بتنفيذ هذه الخطوات بانتظام، يمكنك الحفاظ على نظافة البوتاجاز وتجنب مشاكل تراكم الدهون بسهولة وفعالية.