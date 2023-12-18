كيك شوكولاته اسفنجي بالماء الساخن أفضل طريقة لعمل الكيك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيك شوكولاته اسفنجيه بالماء الساخن، أنجح أنواع الكيك وأكثرها طراوة وهشاشة وأما عن الطعم فهي لا تقاوم وتصنع كيك الشوكولاته بالمكون السحري إلا وهو الماء الساخن المغلي الذي يتغلغل في مزيج الكيك مع البيكنج صودا ويعمل على رفع قوام الكيك وتكون ناجحة جداً ولكن يجب اتباع مكونات الكيك بالظبط حتى تخرج لك كيكة الشوكولاتة الاسفنجيه بالماء الساخن، التي لا تستغرق في تجهيزها الكثير من الوقت وتكون جاهزة في 40 دقيق فقط تعطي كيك يكفي أسرتك كلها.

كيك شوكولاته اسفنجي بالماء الساخن

مكونات عمل الكيك نحتاج إلى كوب من الدقيق.

نصف كوب من كاكاو الحلويات الخام. 3/4 كوب من السكر الأبيض. عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. نصف كوب من حليب دافئ. ربع كوب من الزيت. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الملح. 1/3 كوب من الماء المغلي.

مكونات صوص الشوكولاته للكيك

كوب من الحليب كامل الدسم. ربع كوب من الكاكاو الخام. ملعقة كبيرة من الزبدة. ملعقة كبيرة من النشا. نصف كوب من السكر الأبيض. ربع كوب من الماء.

خطوات تحضير كيك شوكولاته الاسفنجيه

نجهز المكونات الجافة للكيك حيث نضع في وعاء عميق الدقيق الأبيض مع الكاكاو الخام ونقوم بنخلهم مع بعضها البعض، ثم يضاف لهم البيكنج بودر ورشة صغيرة من الملح، نخلط مكونات السابقة مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة الزيت مع البيض مع الفانيليا في وعاء آخر ويضاف لها الحليب الدافئ وتخفق جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة على مزيج البيض بشكل تدريجي مع الخفق بالمضرب الكهربائي حتى تنتهي كل كمية الدقيق المتبقية.

ثم نجهز صينية الفرن وتدهن بالقليل من السمن ويرش عليها القليل من الدقيق الأبيض، وتحضر مزيج الكيك يصب عليها كمية الماء المغلي وتخلط برفق بالمضرب اليدوي من أسفل لأعلى مع الحرص وعدم التقليب المستمر.

يكون بذلك مزيج كيك شوكولاته الساخن قد أصبح جاهز يصب في صينية وتدخل الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة بالرف الأوسط.

ثم تخرج الكيك من الفرن بعد أن يكون قد نضج تماما بعد أن نغرس في عود خشبي وصنع فتحات في الكيك لكي يمكن صب فيه صوص الشوكولاته.

خطوات عمل صوص شوكولاته لتغطية الكيك

يوضع السكر مع الحليب في وعاء الخلاط ونخفق المكونات مع بعضها بشكل جيد لمدة 3 دقائق حتى يتكون مزيج متجانس.

ثم تأتي الخطوة التالية يضاف الكاكاو الخام إلى خليط مزيج الحليب مع السكر ويستمر في الخفق بالخلاط بدون توقف حتى يذوب السكر تماماً، ويكون كريمي.

ثم يوضع في المكونات السابقة القليل من الزيت بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخفق في الخلاط.

ثم بعد ذلك يصب صوص الشوكولاتة السريع في الخلاط في وعاء نظيف، ويكون ذلك صوص الشوكولاته على البارد يصب بعد ذلك فوق كيك شوكولاته الاسفنجية ويدخل الثلاجة حتى تتماسك ويقدم مع الكيك البارد بالهنا.

مقادير كيكة إسفنجي بالكوب

مكونات كيك اسفنجي بالكوب معيار مظبوط :

نحتاج إلى عدد 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة. كوب ونصف الكوب من الدقيق. كوب ونصف الكوب من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف كوب من زيت مع نصف كوب من الزبدة. كوب الا ربع من الحليب. رش صغيرة من الملح.

خطوات تحضير كيك اسفنجي بالخلاط

في وعاء الخلاط الكهربائي سنبدأ بتجهيز مكونات الكيك السائلة أولا يضاف السكر مع البيض ويخفق المكونان مع بعضهم البعض، يستمر الخفق حتى يتحول إلى لون ابيض فاتح أو كريمي.

يضاف عليهم الفانيليا وتخلط مرة أخرى ويضاف لهم الزيت مع الخفق المستمر، يضاف لهم الزبدة والحليب تخفق كل مكونات مع بعضها بشكل تدريجي.