طريقة عمل وجبة عشاء صحية في أقل من 10 دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وجبة العشاء من الوجبات الهامة طوال اليوم لأنها تمنح الجسم الطاقة والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، وهناك أكثر من وصفة يمكن تحضيرها على العشاء، ولكن في هذا المقال إليكم أفضل وصفة سهلة يمكن تحضيرها لوجبة العشاء في أقل من 10 دقائق ومن مكونات صحية ومفيدة للجسم وذات طعم شهي.

وجبة عشاء صحية

هناك العديد من الوصفات الصحية يمكن تحضيرها على العشاء مثل سلطة التونة بالخضار وهذه الوصفة لا تحتاج لمدة طويلة من أحل تحضيرها كما تتميز بفوائدها الصحية.

ولتحضيرها يجب تجهيز المكونات التالية:

علبة من التونة.

أربع أوراق من الخس.

اثنين من ثمار الطماطم ذات حجم متوسط.

بصلة.

ثمرة من الفلفل الأخضر.

رشة ملح.

ثمرة من الليمون الحامض.

ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

كما يمكنكم تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

اغسلي الخضار بشكل جيد قم ضعيه في المصفاة.

قطعي الفلفل وكذلك الطماطم إلى مكعبات صغيرة أو شرائح.

الرمي البصل فرم ناعم قم ضعيه مع الخضار.

أضيفي التونة إلى وعاء الخضار، ثم أضيفي زيت الزيتون بشكل تدريجي.

حركي جميع المكونات حتى تتداخل.

اسكبي كل من الزيت والليمون الحامض في وعاء صغير الحجم.

أضيفي إليهم الملح ثم ضعيهم في وعاء التونة وقلبي المكونات مع بعضها البعض.

قدمي سلطة التونة بالخضروات على السفرة بجانب الخبز.

نصائح لوجبات العشاء الصحية

يفضل تناول الأكلات الصحية في وجبة العشاء، لأنها تكون الوجبة الأخيرة قبل النوم ولا يجب تناول الكثير من الأطعمة خلالها، وهذه بعض النصائح:

يجب اختيار الأطعمة المتوازنة التي تحتوي على البروتينات والدهون والكربوهيدرات بكميات مناسبة.

لا يجب تناول الأكلات التي تحتوي على صلصة الطماطم أو الثوم والأكلات الثقيلة.

اختيار الأكلات الخفيفة التي يتم تناولها مع الخبز ولا تحتوي على كميات عالية من الدهون.