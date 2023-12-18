كيك الحلة على البوتاجاز بدون فرن أسهل وأسرع كيكة هتعمليها كل يوم وفي 10 دقائق بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشخاص الذين يحبون تناول الحلويات وخصوصا الأطفال وهي تعد إحدى الوجبات السهلة بتحضيرها ويطلبها العديدين بالمناسبات المختلفة لمن تلجأ بعض النساء لطلبها عن طريق المحلات نتيجة لعدم قدرتهم على تحضيرها بالمنزل لكن سنتعرف بهذا المقال على الطريقة التي يمكننا عن طريقها صنع أسهل وأفضل طريقة يمكن بواسطتها عمل كيك الحلة بدون فرن حتى أنك ترغبين بعملها كل يوم.

كيك الحلة بدون فرن

نوضح لكم الآن المقادير اللازم تحضيرها قبل عمل كيك الحلة بدون فرن وهي كما يلي:

كوب ونصف كوب حليب طازج.

دقيق مطحون بالكمية المناسبة لك.

كوب وربع سكر.

نضيف عدد أربع بيضات.

نضيف كيس ونصف فانيليا.

نصيف كيس بيكنج بودر.

طريقة عمل كيك الحلة بدون فرن

بعد إحضار جميع المكونات السابقة بإمكانك الآن البدء بتحضير الكيكة كما في الخطوات التالية:

يتم إحضار إناء فارغ توضع به أربعة بيضات.

يوضع الكيس والنصف فانيليا بالإضافة إلى كيس البيكنج بودر.

يضاف الكوب والنصف سكر مطحون.

يضاف الكوب ونصف حليب طازج.

يتم بعد ذلك إحضار كمية الدقيق المناسبة.

يتم خلط كل المكونات بشكل جيد إلى أن يكون الشكل كريمي.

نحضر بعد ذلك الإناء الذي سيوضع به الكيك.

ندهن الإناء بالسمن بشكل جيد ومن ثم يوضع عليها رشة دقيق كي لا تحترق.

نبدأ بوضع الخليط داخل الإناء.

نحضر إناء آخر فيه ماء ونتركه إلى أن يغلي.

نضع مخلوط الكيك على ذلك الإناء ويغطي بشكل جيد حتى يمتص كمية البخار المناسبة ومن ثم تترك

لحوالي ساعة ويتم متابعتها ومراقبتها إلى أن تستوي وتصبح جاهزة.

ومن ثم يتم إخراج الكيكة من الإناء بعد نضجها ويمكنك تقديمها لأفراد أسرتك.

ويمكنك تزيين الكيك بأي طريقة تناسبك وتحبينها حسب رغبتك.

طريقة عمل الكريم كراميل

تتمثل طريقة عمل الكريم كراميل في الجمع بين الحلاوة والنعومة في وصفة لذيذة وشهية. يُعتبر الكريم كراميل من أشهى الحلويات التي يمكن تقديمها في المناسبات الخاصة والاحتفالات يمكن تحضير الكريم كراميل بسهولة وبمكونات بسيطة وهي وصفة رائعة ولذيذة تناسب كل الأذواق.

المكونات:

كوبان من السكر.

4 بيضات كبيرة.

2 كوب من الحليب.

1 كوب من الكريمة السائلة.

1 ملعقة شاي من خلاصة الفانيلا.

خطوات عمل الكريم كراميل:

يبدأ بتحضير الكراميل بوضع السكر في قدر على نار متوسطة ويترك حتى يحترق ويتحول لونه إلى اللون الذهبي.

يتم توزيع الكراميل بالتساوي في قوالب الكريم كراميل أو في قالب واحد وتترك جانبا حتى تبرد وتصبح صلبة.

في وعاء كبير نخفق البيض جيدا ثم نضيف الحليب والكريمة والفانيلا ونستمر في الخفق حتى يمتزج المزيج جيدا.

يتم صب المزيج فوق الهريسة المحلاة في قوالب الكريم كراميل.

يتم وضع قوالب الكريم كراميل في صينية مملوءة بالماء في فرن محمى على درجة حرارة 165 درجة مئوية لمدة 45-50 دقيقة.

بمجرد أن تبرد الحلوى تقلب القوالب لإخراج الكريم كراميل وتقدم مع صوص الهريسة المحلاة.

يمكن تقديم الكريم كراميل باردة أو ساخنة ويمكن إضافة بعض الفواكه أو الصلصة الشوكولاتة لتزيينها يمكن أيضا تجهيز الكريم كراميل قبل الوقت وتخزينها في الثلاجة وهي تحافظ على طعمها الرائع ونكهتها اللذيذة.

في الختام يمثل الكريم كراميل وصفة شهية وسهلة التحضير تناسب جميع أفراد العائلة وتعتبر خيارا مثاليا لتقديمها في المناسبات الخاصة استمتعوا بتحضير هذه الحلوى اللذيذة وشاركوها مع أحبائكم لتنال إعجابهم.

طريقة عمل البان كيك

تعتبر البان كيك من أشهر الأطباق المفضلة لدى الكثير من الأشخاص حول العالم، وتعتبر وجبة إفطار مثالية لتناولها في أي وقت من اليوم فهي سهلة وسريعة التحضير، وتتميز بنكهتها اللذيذة وملمسها الناعم في هذا المقال، سوف نتعرف على طريقة عمل البان كيك اللذيذة والتي ستساعدك في تحضيرها بطريقة سهلة وممتعة.

في وعاء كبير قم بخلط الدقيق، السكر، مسحوق الخبز، البيكنج بودر والملح معا.

في وعاء آخر قم بخفق البيضة واللبن الطازج والفانيليا.

قم بصب الخليط السائل في وعاء المكونات الجافة جزيئيا.

ثم قم بالتحريك بلطف باستخدام ملعقة خشب حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك قم بإضافة الزبدة المذابة في الخليط واستمر في الخلط حتى يتم دمجها تماما.

قم بتسخين مقلاة طهي على حرارة متوسطة وقم بدهنها بقليلٍ من الزبدة أو الزيت.

استخدم مغرفة صغيرة لصب نصف مقدار المكونات في المقلاة المدهنة مع تأكيد عدم وضع العجينة بكثافة.

قم بتقديم البان كيك حتى يظهر على سطحها فقاعات.

قم بقلب البان كيك عندما تظهر هذه الفقاعات.

استمر في الطهي قليلا حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي الفاتح.

قم بإزالة البان كيك من المقلاة وضعها على طبق التقديم.

كرر الخطوات المتبقية حتى تتم جميع العجينة المتبقية.

قم بتقديم البان كيك على طبق التقديم مع العسل، الشوكولاتة، الفواكه الطازجة، أو أي حشوة تفضلها.

طريقة عمل بسكويت النشادر

بسكويت النشادر هو نوع من الحلويات اللذيذة والمحبوبة لدى الكثيرين. يتميز هذا النوع من البسكويت بقوامه الهش والهوائي وطعمه الفريد الذي يذوب في الفم يعتبر بسكويت النشادر خيارًا رائعًا للتمتع بحلوى خفيفة ولذيذة مع فنجان من الشاي أو القهوة.

لتحضير بسكويت النشادر ستحتاج إلى المكونات التالية:

1 كوب زبدة ناعمة.

1/2 كوب سكر بودرة.

2 بيضة.

ملعقتين من ماء الزهر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

2 أكواب دقيق.

رشه من الملح.

الطريقة: