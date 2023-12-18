"للكبار فقط".. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل واستخدمية قبل النوم بهذه الطريقة ومستحيل تستغني عنه طوال حياتك

من المعروف أن الرجال يحبون دائما المرأة التي تهتم بنفسها وبشعرها، لأن من علامات الجمال عند المرأة هو شعرها ،لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق للعناية بالبشرة والشعر، لذلك سوف نقدم لكم وصفة سهلة وغير مكلفة ولا تستغرق منك الكثير من الوقت والجهد للحصول علي شعر كثيف وناعم كالحرير، من خلال وصفة زيت الزيتون والقرنفل، فهيا بنا لمعرفتها.

لشعر كثيف وناعم .. طريقة إستخدام زيت الزيتون مع القرنفل

هذه الوصفة من الوصفات الفعالة جدا لتكثيف الشعر وجعله ناعم وصحي ويمنحك إطلالة جميلة ومميزة، كل ماعليكي هو إتباع الخطوات الآتية:

احضري بولة صغيرة وضعي فيها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت القرنفل وملعقة صغيرة من القرنفل المطحون وقطرات من زيت الخروع، ثم إمزجي هذه المكونات جيداً، ثم ضعيها علي شعرك ودلكيه حتي يصل للجذور واتركيها لمدة ساعتين، وبعد ذلك اشطفي شعرك جيداً وتمتعي بشعر صحي وكثيف.

نصائح لإستخدام زيت الزيتون مع القرنفل للبشرة

يمكنك إستخدام زيت القرنفل وزيت الزيتون لعلاج حب الشباب والبثور، لذلك ينصح باستعماله مع الاستمرار على تدليك البشرة بشكل منتظم للحصول على نتيجة مرضية جدا، وايضا يساعد زيت القرنفل فى القضاء على ظهور علامات التجاعيد المبكرة، ومن خلاله سوق تحصلين على بشرة نضرة وصافية.