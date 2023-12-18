بدون فرن طريقة عمل بسكوت بالشوكولاته في 10 دقائق بس وطعمها لا يقاوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البسكوت بالشوكولاتة واحدة من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن تناولها، سواء في المناسبات أو في أي وقت آخر قد يتفادى البعض تحضيرها في المنزل بسبب الاعتقاد الشائع بأنها تحتاج إلى وقت طويل واستخدام الفرن ولكن يا لها من مفاجأة، فبإمكانك أن تحضر بسكوت بالشوكولاتة في 10 دقائق فقط وبطريقة تجعلك تستمتع بقطع البسكوت الطازجة بنكهة الشوكولاتة بدون الحاجة لاستخدام الفرن.

طريقة عمل بسكوت بالشوكولاته

البسكوت بالشوكولاته هو وصفة شهية وشهيرة يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة فإنها وصفة محببة لدى الكثيرين وتعتبر خيارًا رائعًا للمناسبات الخاصة أو مجرد تناولها مع فنجان قهوة في أي وقت فيما يلي سنقدم لكم وصفة سهلة ومبتكرة لعمل بسكوت بالشوكولاتة في 10 دقائق وبدون فرن.

مكونات عمل بسكويت بالشيكولاتة

كوب من البسكوت المطحون.

1/4 كوب زبدة ذائبة.

1/4 كوب سكر.

2 ملاعق صغيرة من الكاكاو النقي.

1/4 كوب حليب سائل.

1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

شوكولاتة للتزيين.

خطوات عمل بسكوت بالشوكولاته

لكي تتمكن من عمل بسكويت الشيكولاته في المنزل اتبع الخطوات التالية بشكل صحيح وهي كالتالي:

في وعاء متوسط الحجم، قم بمزج البسكوت المطحون والسكر والكاكاو والفانيليا، حتى تحصل على خليط متجانس. أضف الزبدة الذائبة والحليب السائل إلى الخليط، واعجن المكونات جيدا حتى تتجانس. قوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، حجم الكف يكون مناسبا. يجب عليك العمل بسرعة هنا، لأن العجينة ستصبح صعبة بسرعة. ضع الكرات على صينية واسعة ومبطنة بورق الزبدة أو بمقلاة مغطاة بورق الزبدة. قم بتشكيل البسكوت بأصابعك حتى تصبح مشابهة لشكل البسكويت التقليدي. يمكنك استخدام الأسنان الشوكولاتة لإضافة لمسة جمالية إذا كنت ترغب في ذلك. ضع الصينية في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يتماسك البسكوت. بمجرد أن يتماسك البسكوت، يمكنك تزيينه بالشوكولاتة المذابة أو بقطع الشوكولاتة الصغيرة حسب رغبتك.

باستخدام هذه الوصفة السهلة والسريعة، يمكنك تحضير بسكوت بالشوكولاتة لأطفالك أو لضيوفك في أي وقت هذه الطريقة تعطيك بسكوت لذيذ ومقرمش بنكهة الشوكولاتة الغنية، دون الحاجة لاستخدام فرن التسخين المسبق وقت طويل لطهي البسكوت.

طريقة عمل سوس الشيكولاته في المنزل

إذا كنت من محبي الشوكولاتة فلا شك أنك تعشق طعم السوس الشيكولاته اللذيذ ولحسن الحظ فإن صنع سوس الشيكولاته في المنزل أمر بسيط وممتع في هذا المقال سأشرح لك خطوة بخطوة كيفية إعداد سوس الشيكولاته في منزلك فقط قوم بشراء هذه المكونات أولا ثم اتبع الخطوات بشكل صحيح للحصول علي سوس أصلي ولذيذ

1/2 كوب من الكاكاو البودرة.

1 كوب من السكر.

1/4 كوب من الزبدة.

1/2 كوب من الحليب.

1/2 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

الطريقة: