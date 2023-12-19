اعملي البوريك بالجبنة بطريقة سهلة وبسيطة مثل الأفران

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البوريك من المعجنات الشرقية اللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين ويتميز بتنوع حشواته فهناك البوريك بالجبنة والبوريك باللحم المفروم وغيرها من الحشوات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البوريك الهش بحشوة الجبنة وهي طريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل البوريك الهش

المقادير

3 أكواب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

حشوة الجبنة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق مناسب للعجن واخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.

ثم ضيفي الماء الدافئ والزيت، واعجني المكونات جيدا حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

ثم غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر، بعد أن تختمر العجينة قومي بتقسميها إلى كرات متوسطة الحجم.

بعد ذلك افردي كل كرة من العجينة على شكل مستطيل رفيع، ضعي الحشوة على العجينة، ولفيها على شكل رول.

ثم قطعي الرول إلى قطع صغيرة، رصي قطع البوريك في صينية فرن مدهونة بالزيت.

بعد ذلك ادهني سطح البوريك بالبيض المخفوق، اخبزي البوريك في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج ويتحمر.

نصائح للحصول على بوريك هش

ضيفي كمية قليلة من النشا إلى العجينة فهذا سيساعد على جعلها أكثر هشة، ولا تتركي العجينة تختمر أكثر من ساعة فهذا سيجعلها مطاطية وأقل هشة، يجب لا تبالغي في دهن سطح البوريك بالبيض المخفوق فهذا سيجعلها دهنية وأقل هشة.

يجب يتم تحضير العجينة بطريقة صحيحة بحيث تكون ناعمة وطرية، يجب عدم الإفراط في العجن حتى لا تصبح العجينة قاسية، يجب أن تتركي العجينة تخمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها، يجب عدم الإفراط في حشو البوريك حتى لا ينفتح أثناء الخبز.