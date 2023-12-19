ياريتنى عرفتها من زمان.. تنظيف السجاد على الناشف بدون ماء ولا تعب هيرجع نظيف وجديد بدون غسيل وهو مفروش فى مكانة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف السجاد على الناشف بدون ماء ، السجاد يعد من ضمن الأشياء الضرورية داخل المنزل, ولكن بالتأكيد لا شك أنه أكثر الأشياء التي تتسبب في اتساخات أو ظهور بقع داكنة تصعب علينا أن نقوم بالتخلص منها لأنها تمتلئ بعض القاذورات والبكتيريا من ارتدائنا الأحذية ودخولنا إلى المنزل بها لهذا السبب نلاحظ أن في فصل الشتاء تصعب على جميع ربات المنزل أن تبدأ بتنظيف السجاد أو غسيله لأنه يحتاج إلى وقت ومجهود كبير جدا، فبالتالي أوجدنا طريقة جديدة جدا تساعد على تنظيف السجاد من خلالها دون استخدام أي أي كميات مياه أو على الأقل باستخدام كميات قليلة جدا من المياه مع المواد الطبيعية خطوات قوية جدا في عملية التنظيف تتم بأقل جهد وبأقل تكلفة ممكنة.

تنظيف السجاد على الناشف بدون ماء

بالتأكيد هناك خطوات بسيطة جدا ودقيقة في نفس الوقت تساعدنا على تنظيف وتطهير السجاد مثل التنظيف لأرضيات السجاد بشكل جيد باستخدام المكنسة الكهربائية حتى تتخلص من الشوائب والشعر والقاذورات والأوراق والأتربة التي تتواجد على السجاد مباشرة قبل أن يتم تنظيفه باستخدام المواد الخاصة بعملية التنظيف استخدمي المكنسة دائما حتى تتخلصي أولا بأول من الأتربة.

رش صودا الخبز

بعدما نقوم بالانتهاء مباشرة من عملية استخدام المكنسة الكهربائية وتنظيف الأرضيات السجادة جيدا سوف نلاحظ أن الأرض أصبحت عالقة بها بقع داكنة يصعب علينا أن نقوم بالتخلص منها لهذا السبب وجدنا الحل الأمثل والأكيد في إزالة هذه البقع الناتجة من الأطفال سكب ببعض المأكولات أثناء تناولهم أو تساقط فنجان من القهوة فسوف يسبب بقعا كبيرة جدا لهذا السبب نوفر الطريقة التالية :

اولا يجب ان ناتي بربع فنجان من البيكربونات الصوديوم.

مع ربع فنجان من الملح الخشن وكوب من الماء المغلي.

يخلط جميع المكونات بشكل جيد ثم نبدأ تطبيقها مباشرة على أرضيات السجاد.

عليك بالانتظار لمدة نصف ساعة.

ثم بعد ذلك ابدئي بمسحها بفوطة جيدة.

يفضل أن تكون الفوطة مليئة بكمية من المياه .

وسوف تلاحظين أن هذه البقع قد اختفت نهائيا.

يفضل أن تقومي بتشغيل المروحة أو المكيف حتى يمتص المياه التي تتواجد بها.

ويتم تجفيفها بشكل أسرع هذه الطريقة أبسط.

الطرق التي يمكنك دائما أن تقومي بالاستعانة بها واستخدامها حتى تحمي السجادة لفترة طويلة.

الكحول الطبي لتنظيف السجاد يعتقد البعض أن استعمال الكحول يقتصر على تطهير الجروح والأيدي من الفيروسات، ولكن يمكن للكحول الطبي تنظيف السجاد من البقع الصعبة، عن طريق غمر قطعة نظيفة من القطن بالكحول ووضعها بشكل مباشر على البقع ولكن مع مراعاة عدم فركها حتى لا تنتقل البقع من مكان لآخر تحديداً إذا كانت بقعة حبر، تترك حتى تمتص الحبر ويتم تغييرها وتكرار هذه الطريقة حتى تزول تماماً.