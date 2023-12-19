مشبك الغسيل هو السر.. لف ورق العنب والكرنب بالمشبك بطريقة سحرية مثل المطاعم بسرعة البرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لف ورق العنب والكرنب بالمشبك بطريقة سحرية ، محشي الكرنب أو محشي ورق العنب هي أكثر الأنواع المحاشي الأقرب للقلب إلى حد كبير ممن نلاحظ أن معظم السيدات ترغب دائما في تحضير هذا النوع من أنواع المحاشي، ولكن تقف أمام الكميات التي تقوم بتحضيرها تأخذ وقتا كثيرا وتؤثر على صحتهم تأثرا سلبيا فيمكن أن نقوم باكتشاف طريقة جديدة جدا للف ورق العنب والكرنب بالمشبك هي أحد الطرق التي اشترت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا السبب عزيزتي قومي من اليوم بتحضير ورق العنب والكرنب بطريقه سهله وابدئي بالفهم بطرق كثيرة جدا سوف نتحدث عنها.

لف ورق العنب والكرنب بالمشبك بطريقة سحرية

نلاحظ أن عددا كبيرا من السيدات ينبهرون انبهارا كليا من تحضير اللف المحشي بالمشبك وهي طريقة يندهش منها الكثير بسبب أن مشبك الغسيل يقوم بلف ورق العنب فبالتأكيد تمت تجربتها من قبل عدد كبير من ربات المنزل، وأصبحت تجربه الناجحة إليهم فأصبحت تقوم بمساعدتهم إلى حد كبير وإنجاز كمية كبيرة من المحشي يمكن أن نتبع الطريقة الآتية:-

أولا يجب أن نقوم بتحضير وصفة خلطة المحشي أولا.

ثم نتركها حتى تبرد وبعد ذلك نقوم بغسيل الارز.

ونبدا باضافه في خلطه المحشي وتأكدي عزيزتي أن ورق الكرنب مع او ورق العنب تم سلقه بشكل جيد في كميه وفيره من الماء المغلي.

قومي بتزويد هذه المياه القليل من الكمون والملح حتى يعطي طعم مميز لورق العنب.

وبعدما تقومين بالتجهيز ابدئي بوضع ورق العنب او ورق الكرنب على سطح المطبخ.

وابدي بإضافة حشوة المحشي بداخلها ثم ضيفي طرف المشبك على طرف ورق العنب.

ابدئي بالاستعاذة بهذه الطريقة عندما تقومين بلف كمية ورق العنب بالكامل أو الكرنب.

فهذه الخطوة لا تصعب عليك أبدا وسوف تنجز كمية كبيرة من الورق العنب والكرنب.

طريقة عمل خلطة المحشي

خلطه المحشي من السهلة أن نقوم بتحضيرها وهي تكون وفقا للنقاط الآتية:

أولا يجب أن نقوم بإضافة ملعقة من الزيت ملعقتين من السمنة على النار في واسع.

ونضع عليها شرائح من البصل مع ملعقة من الثوم المهروس.

استمري عزيزتي في تقليب هذه المكونات بشكل جيد.

ثم أضيفي بعد ذلك عصير الطماطم.

يفضل أن تكون على الأقل أربعة أكواب من عصير الطماطم.

مع اضافة رشة بسيطة من الملح.

ورشة بسيطة من الكزبرة.

بعد أن يتم الغليان نقوم بإضافة البقدونس المفروم مع الكزبرة والشبت.

ويفضل أن نضيف فصوص من الثوم.

كنوع من إعطاء النكهة المميزة وبعدما نقوم بغلق النار ثم نتركه حتى تبرد تماما.

ونبدأ بإضافة الأرز مع التقليب ويفضل أن يتم غسيل الأرز بشكل جيد وتصفيته.

نصائح لاختيار ورق العنب عندما تقومين بشراء ورق العنب الطازج يجب أن تحسنين اختياره لابد من أن يكون متوسط الحجم وباللون الأخضر الفاتح، كما يجب أن تكون الأوراق لامعة وملمسها ناعم والابتعاد عن قطف أوراق العنب من الأشجار لأنها تكون مرشوشة بالمبيدات الحشرية وبالتالي ينتج عن استخدامها العديد من الأضرار. تسوية ورق العنب المحشي المجمد • اخرجي ورق العنب من الفريزر قبل استعماله بساعة. • يتم نقع الأزر في الماء الفاتر ومن ثم غسله ويترك نصف ساعة ليصفى. • احضري قدر وضعيه على النار وضيفي الماء والملح وعصير الليمون وتركيه لمدة 5 دقائق ثم يرفع ليصفى. • بعدها يمكن إحضار الحشوة من خلال خلط اللحم مع الأرز والملح والبهارات المشكلة. • ويتم حشو ورق العنب بالطريقة المعتادة.