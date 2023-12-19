"فكرة جهنمية متخطرش على بال الجن الأزرق".. علقي "المشابك" في دش الحمام وهترتاحي طوال فصل الشتاء.. فكرة منزلية عبقرية هتندمي إنك معرفتيهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه العديد من ربات البيوت مشكلة ظهور الروائح الكريهة في المرحاض سواء كان ذلك في فصل الصيف أو فصل الشتاء، كما أصبح شراء المعطرات الجاهزة أمر مكلف للجميع خاصةً مع موجة الإرتفاع الشديد في الأسعار التي نواجهها هذه الأيام مما يشكل عبء مادي كبير لكل ربة بيت لتعطير الحمام بوسيلة اقتصادية وغير مكلفة وآمنة في ذات الوقت، ولهذا نقدم لكم وسيلة لا تخطر على البال إطلاقاً والتي تساعدك في القضاء على تلك المشكلة في ثواني معدودة بواسطة شيء بسيط متوفر في جميع المنازل وهي المشابك الخشبية.

تعليق المشابك الخشب في دش الحمام

ما لا يعلمه الكثيرين أن الخشب له قدرة فائقة بالاحتفاظ بالروائح التي يتعرض لها سواء كانت رائحة ذكية أم كريهة، كما يستطيع نشرها في المكان عند التعرض إلى الحرارة سواء بالتسخين المباشر له أو البخار أو الماء الساخن، وتلك هي الحيلة الذكية التي سوف نستغلها للقضاء على الروائح الكريهة بداخل المرحاض بالإضافة إلى نشر الروائح العطرية في كل أنحاء الحمام باستخدام مكونات بسيطة وهي مشابك غسيل خشب مع عطر خام إلى جانب بخاخ.

كيفية استخدام المشابك في تعطير المرحاض

كل ما تحتاجينه فقط هو إحضار عدد من المشابك الخشبية ثم استخدام البخاخ في رش العطر الخام على تلك المشابك، بعد ذلك قومي بتحديد المكان الذي سوف يتم تعليقها به، فبإمكانك تعليقها في أي مكان بداخل المرحاض سواء على دش الحمام أو المرحاض نفسه، ولكن يفضل اختيار مكان بعيداً عن الأنظار كي لا يجعل المنظر العام غير لائق.