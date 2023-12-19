أهمية تناول البنجر الأحمر للأطفال والكبار للحفاظ على الصحة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحد الخضروات التي لها فاعلية كبيرة في محاربة ومقاومة الكثير من الأمراض المختلفة، خاصةً في فصل الشتاء، البنجر، أبرز ما يميزه هو اللون الأحمر، والقيمة الغذائية الموجودة في البنجر، ترجع إلى لون، ويدخل البنجر في العديد من الصناعات الضرورية والهامة، مثل السكر، ومستحضرات التجميل، كريمات العناية بالشعر أو البشرة، كما أنه يدخل في صناعة الأدوية الطبية.

المعروف أن البنجر أيضاً لا يتم استخدامه في الفوائد العلاجية فقط، بل يتم استخدامه أيضاً في الحفاظ على صحة البشرة، ويستخدم بكثرة في الفوائد التجميلية، لأنه يحتوي على بعض العناصر الأساسية والمهمة التي تعالج الكثير من عيوب البشرة المختلفة.

فوائد البنجر للصحة

يحتوي البنجر على نسبة كبيرة من عنصر الحديد المهم لعلاج فقر الدم.

مهم جداً لمرضى السكري، حيث أنه يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم.

يعتبر مصدر قوي لصحة الحامل وجنينها، ويعمل على الحفاظ على صحة الجنين في رحم الأم.

يمنع ويقاوم الخلايا السرطانية التي تصيب الجسم، بسبب احتوائه على مضادات أكسدة.

يعمل كمصدر طبيعي للطاقة، حيث أنه مفيد جداً للرياضيين، ويعمل على تقوية عضلات الجسم، ويقي من الإصابة بالشد العضلي.

ينصح دائماً بتناول البنجر للأطفال، لأنه يعمل على زيادة النمو، وعلاج مشكلة فقر الدم.

به مجموعة من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تساعد الجسم في التخلص من السموم المتراكمة به.

يعمل على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

البنجر قليل السعرات الحرارية، لذلك هو خيار مفضل لمن يتبعون أنظمة دايت، ويساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

يحتوي البنجر على نسبة كبير من فيتامين A، الذي يعمل على الحفاظ على صحة العين، ويحافظ على النظر.

هذا ويؤكد خبراء التغذية العلاجية، أن البنجر أحد الخضروات التي تتمتع بشعبية جارفة في العالم أجمع، وينصح دائماً بتناوله لما له من فوائد مهمة للصحة بشكل عام، ويمكن تناول البنجر بأكثر من طريقة، سواء مضاف إلى طبق السلطة الخاص بك، أو إضافته إلى العصائر، أو تناوله كعصير طبيعي.