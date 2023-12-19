حلويات الطفولة فرحي أولادك وحضري الكوجاك أو رأس العبد في البيت بطعم زي الجاهز وأحلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الكوجاك أو رأس العبد من الحلويات المعروفة منذ الطفولة وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويحبه الكبار والأطفال وهو عبارة عن بسكويت بداخله حشوة بيضاء ذات قوام كريمي مميز ومغطي بالشوكولاتة، وفي الوقت الحالي لا يتوافر بكثرة في الأسواق ويمكنك الآن عمله بكل سهولة في البيت بطعم زي الجاهز وأحلي، تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير.

طريقة عمل الكوجاك أو رأس العبد

فرحي أطفالك وحضري ألذ حلوي ممكن يدوقيها بمكونات موجودة في مطبخك من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

4 بياض بيض.

كوب وربع سكر.

ربع كوب ماء.

ملعقة كبيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

27 حبة بسكويت سادة.

مكونات خليط التغليف:

200 جرام شوكولاتة بالحليب.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة التحضير: