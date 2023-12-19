ثمرة واحدة بس كل يوم بتعمل المعجزات وصفة الغلابة لزيادة المناعة في الشتا والبرد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البرتقال هو أحد الفواكه الشهيرة والمحبوبة في جميع أنحاء العالم حيث يشتهر البرتقال بطعمه اللذيذ ورائحته العطرة، ولكن هناك أكثر من مجرد متعة في تناول هذه الفاكهة الرائعة فإن فوائد البرتقال الصحية لا تقتصر فقط على مذاقه الشهي، بل يمكن أيضا الاستفادة منه في عدة طرق مختلفة وفي هذا المقال ببوابة الصبح سوف نلقي نظرة على بعض فوائد البرتقال الصحية وطرق الاستفادة منه.

ما هي الفيتامينات الموجودة بالبرتقال

فيتامين C حيث يعتبر البرتقال مصدر غني بفيتامين C، لأنه يحتوي علي حوالي 80 مل في كل 100 جرام من الفاكهة وفيتامين C يلعب دورا هاما في تعزيز جهاز المناعة ودعم صحة البشرة واللثة كما يساعد في امتصاص الحديد من الطعام ويعمل كمضاد للأكسدة لحماية الخلايا من الضرر. فيتامين A حيث يحتوي البرتقال على كمية من فيتامين A، الذي يساعد في تحسين صحة العين والمناعة وصحة الجلد أيضا ويلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية في الجسم. فيتامين B6 حيث يعتبر فيتامين B6 من الفيتامينات الهامة الموجودة في البرتقال، لأنه يساهم في صحة الدم ويعزز وظائف الدماغ والأعصاب وتحتوي كل 100 جرام من البرتقال على حوالي 0.1 ملغ من فيتامين B6. البرتقال يحتوي على مركبات الفلافو نويد، وهي عناصر مغذية طبيعية قوية توجد في الفواكه والخضروات وهذه المركبات لها القدرة على الحماية من أمراض القلب والسكري والسرطان حيث بعض الفلافو نويد الموجودة في البرتقال، مثل هيسبريدين ونارينغين، لها تأثير مضاد للالتهابات وتساهم في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

بالإضافة إلى الفيتامينات، البرتقال يحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم، والتي تلعب جميعها أدوارا حيوية في صحة الجسم.

طرق تناول البرتقال بطريقة صحية

الآن للتمتع بفوائد البرتقال بطريقة صحية، يجب اتباع بعض النصائح: