احلى واخف كب كيك بالشوكولاتة فى الخلاط هش كالقطن وسريع واقتصادى وهيبهر اولادك وضيوفك والطعم حكاية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كب كيك بالشوكولاتة فى الخلاط ، الكب كيك بالشوكولاتة هو نوع من ضمن أنواع الكيك المشهور إلى حد كبير، كما أنه يتم تقديمه في جميع أنحاء العالم في أعياد الميلاد والمناسبات السعيدة يعتبر أكثر انتشارا إلى حد كبير، وهذا الأمر يقدمه عدد كبير من الأشخاص في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والافراح والسهرات السعيدة التي تتم ما بين العائلات بعضها البعض لذلك الكب كيك يمكن أن نقوم بتحضيره بطريقة سهلة وتتنوع بشكل العديد إذا كانت بالبرتقال أو الفانيليا بحشوات أو غير حشوات لهذا السبب الكيك يممكن أن نقوم بتحضيره اليوم بكل سهولة خلال هذا المقال.

كب كيك بالشوكولاتة فى الخلاط

الكب كيك يعد من ضمن أنواع الكيك المشهور ولكن في نفس الوقت نلاحظ أن معظم السيدات تجد صعوبة في تحضيره لهذا السبب سوف نتحدث عن طريقة بسيطة جدا لتصنيع الكب كيك المقادير كالآتي :-

كوب ونصف من الدقيق .

ملعقتين من الكاكاو الخام.

نص ملعقة من الملح.

ملعقتين من البيكنج باودر .

ربع فنجان من الزبدة.

كوب ونصف من السكر البودرة .

اثنين من البيض.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الحليب.

قطعة من الشوكولاتة السائلة.

طريقة الكب كيك بالشوكولاتة