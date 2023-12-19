طريقة عمل كيكة البسكويت بالنسكافية لن تحتاجي إلى فرن .. بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وطعم رائع لا يقاوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة البسكويت بالنسكافية هي حلوى لذيذة وسهلة التحضير، لا تحتاج إلى فرن ومكوناتها متوفرة في كل منزل وتتميز هذه الكيكة بمذاقها الغني والقوام الكريمي، ويمكنك تزيينها بطرق مختلفة حسب الرغبة، وتتميز هذه الكيكة بطعمها اللذيذ والمميز حيث يجمع بين طعم البسكويت المقرمش وطعم القهوة الغني.

طريقة عمل كيكة البسكويت بالنسكافية

المكونات:

20 قطعة بسكويت شاي

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة نسكافيه

1/2 كوب كريمة خفق

طريقة التحضير:

في وعاء الخلاط ضعي الحليب والسكر والنسكافيه واخلطي جيدا حتى يذوب السكر. أضيفي الكريمة المخفوقة واخلطي حتى تمتزج المكونات. غطسي نصف قطعة بسكويت في الحليب والنسكافيه ثم ضعيها في طبق التقديم. وزعي نصف كمية الصوص فوق البسكويت. كرري الخطوات من 3 إلى 4 حتى تحصلي على 3 طبقات. زيني الكيكة حسب الرغبة وقدميها باردة.

نصائح جيدة لنجاح تحضير كيكة البسكويت بالنسكافية

يمكنك استخدام أي نوع من البسكويت في هذه الوصفة.

يمكنك إضافة نكهة أخرى إلى الصوص مثل الفانيليا أو الشوكولاته.

يمكنك تزيين الكيكة بالكريمة المخفوقة أو الشيكولاتة أو الفواكه.

يمكنك إضافة 1 ملعقة كبيرة من النشا إلى الصوص لجعله أكثر ثخانة.

يمكنك تقديم الكيكة في أكواب فردية.

يمكنك استخدام أي نوع من البسكويت الذي تفضله.

إذا كنت ترغبين في الحصول على طعم أكثر كثافة للقهوة يمكنك زيادة كمية النسكافيه.

يمكنك إضافة أي مكونات أخرى إلى الصوص مثل قطع الشوكولاتة أو الفواكه المجففة.

استخدمي بسكويت سادة أو بسكويت الشوكولاتة حسب الرغبة.

يمكنك إضافة نكهات أخرى إلى الصوص مثل الفانيليا أو البرتقال أو الفراولة.

يمكنك تزيين الكيك بالكريمة أو الشيكولاتة أو الفواكه.

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