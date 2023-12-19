سر طريقة عمل بسكويت القرفة بدون زبدة .. بخطوات سهلة وبسيطة وطعم يذوب في الفم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت القرفة من أشهر أنواع البسكويت في العالم، ويتميز بمذاقه الحلو ونكهته المميزة التي تعود إلى القرفة ويمكن تحضير بسكويت القرفة بطرق مختلفة، منها ما يستخدم الزبدة وبعضها الآخر لا يستخدمها، ويتكون بسكويت القرفة بشكل أساسي من السكر والزبدة والدقيق والقرفة، ولكن يمكن تحضير بسكويت القرفة بدون زبدة وذلك باستخدام بديل صحي مثل زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس.

طريقة عمل بسكويت القرفة بدون زبدة

المكونات:

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

رشة ملح

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب سكر

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير:

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والقرفة والملح.

في وعاء آخر اخلطي الزيت والسكر والبيض والفانيليا.

أضيفي خليط السائل إلى خليط الدقيق وقلبي حتى تتكون عجينة متماسكة.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بسمك 0.5 سم.

قطعي العجينة إلى أشكال حسب الرغبة.

رصي البسكويت في صينية خبز مدهونة بالزبدة.

اخبزي البسكويت لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

اتركي البسكويت يبرد تماما قبل تقديمه.

نصائح جيدة لنجاح تحضير بسكويت القرفة بدون زبدة

يمكنك إضافة 1/2 كوب من الزبيب أو المكسرات إلى العجينة حسب الرغبة.

إذا كنتي تريدين بسكويتا أكثر طراوة يمكنك إضافة 1/4 كوب من الحليب إلى العجينة.

يمكنك تزيين البسكويت بالسكر البودرة أو الشوكولاتة السائلة قبل تقديمه.

يمكنك إضافة القليل من الفانيليا إلى خليط السكر والزيت لإضافة نكهة إضافية.

يمكنك إضافة القليل من الشوفان أو المكسرات أو الفواكه المجففة إلى العجينة لتغيير مذاقها.

يمكنك تزيين البسكويت بالشوكولاتة أو السكر البودرة أو العسل قبل تقديمه.

فوائد بسكويت القرفة بدون زبدة

بسكويت القرفة بدون زبدة هو خيار صحي مقارنة ببسكويت القرفة العادي، حيث أنه يحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية كما أنه مصدر جيد للألياف الغذائية والتي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.