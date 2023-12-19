طريقة عمل سلطة المكرونة بالسلمون بالطعم الذيذ والفوائد العالية

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الرياض - روايدا بن عباس - سلطة المكرونة بالسلمون هي طبق لذيذ وصحي يمكن تقديمه كوجبة غداء أو عشاء، فإن المكرونة هي مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة التي توفر الطاقة للجسم، فإن السلمون هو مصدر جيد للبروتين والأحماض الدهنية الصحية، مثل أوميغا 3، كما أن الخيار والفلفل الأخضر غنيان بالألياف والفيتامينات والمعادن، وسلطة المكرونة بالسلمون هي طبق لذيذ وسهل التحضير، فهي خيار صحي ومغذي يمكن الاستمتاع به في أي وقت من اليوم.

مكونات سلطة المكرونة بالسلمون

حتى يتم تحضير سلطة المكرونة السلمون يلزم وجود المكونات الآتية :

250 جرام مكرونة

200 جرام سلمون مدخن

1 حبة خيار مقطعة مكعبات

1/2 حبة فلفل أخضر مقطعة مكعبات

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب مايونيز

وربع كوب عصير ليمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة المكرونة بالسلمون

لتحضير المكرونة بالسلمون يلزم القيام بالخطوات الآتية :

اسلقي المكرونة حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

في وعاء كبير، اخلطي المكرونة مع السلمون المدخن والخيار والفلفل الأخضر والبقدونس.

في وعاء صغير، اخلطي المايونيز وعصير الليمون والملح والفلفل.

أضيفي صلصة المايونيز إلى سلطة المكرونة واخلطي جيدًا.

قدمي السلطة باردة.

يمكنك استخدام أي نوع من المكرونة المفضلة لديك، وإذا كنت تفضلين سلطة خفيفة، يمكنك استخدام نصف كمية المايونيز، كما يمكنك إضافة المزيد من الخضروات إلى السلطة، مثل الطماطم أو الذرة أو الفطر.

مكرونة السلمون والصلصة البيضاء

امكونات الوصفة كالأتي:

1 كيلو من سلمون (فيليه / منزوع الجلد)

زيت الزيتون حسب الرغبة

ملح حسب الرغبة

بهار حسب الرغبة

600 غرام معكرونة تالياتللي

2 عود كراث (مفروم)

فصان ثوم (مفروم)

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملعقة صغيرة دقيق (متعدد الاستخدامات)

كوب خل التفاح

كوب كريمة الطبخ

كوب جبن البارميزان المبشور

بقدونس حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

لتحضير الوصفة:

لتحضير السلمون، قم بتسخين الفرن عند 110 درجة مئوية، ثم قم بتبطين صينية الفرن بورق الخبز، ضع قطعة فيليه السلمون على الورق وقم بتوزيع طبقة رقيقة من الزيت عليها باستخدام الفرشاة، ثم قم بتمليح وتبهير السلمون، ثم اتركه جانبًا.

املأ قدرًا مناسبًا بالماء وضعه في الفرن الساخن على الرف الأخير لمدة 5 دقائق لتشكيل البخار، هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على رطوبة السلمون بعد الطهي.

بعد انقضاء الوقت، ضع صينية السلمون في الفرن على الرف الأوسط لمدة 25-35 دقيقة حسب سمك الفيليه، وبعد الانتهاء اترك السلمون جانبًا ليبرد قليلاً ثم قطعه إلى قطع صغيرة.

ولتحضير للمعكرونة قم بطهيها في قدر مع الماء الساخن وصفّيها، مع الاحتفاظ بنصف كوب من ماء السلق، أضف القليل من الزيت إلى المعكرونة بعد تجفيفها.

ضع الزبدة في قدر على حرارة متوسطة حتى تذوب، ثم أضف الكراث والثوم وقلبهما حتى يذبلا، ثم أضف الدقيق وقلبه لمدة دقيقة، ثم أضف الخل وقلب المكونات حتى يغلي.

أضف كريما الطبخ واترك الخليط على النار حتى يغلى، أضف الجبنة مع التقليب، ثم أسكب ماء سلق المعكرونة، استمر على النار حتى يتقلص السائل.