طريقة تنظيف الحلل الجرانيت من الداخل بدون خدش ولا مجهود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة تنظيف الحلل الجرانيت من الداخل، الجرانيت هو نوع من الصخور الطبيعية الشائعة في التصميم الداخلي والخارجي ويتميز بمظهره الجميل والأنيق ومتانته العالية إذا كنت تمتلك حوض غسيل أو مسطحا او أواني من الجرانيت في منزلك، فمن المهم أن تتعلم كيفية تنظيفه بشكل صحيح للحفاظ على مظهره الجميل والمتانة العالية.

طريقة التنظيف المثالية

قبل البدء في تنظيف الأواني، من الضروري أن تجهز المواد التي ستحتاجها من أجل الحصول على نتائج مثالية ستحتاج إلى الماء الدافئ، صابون بلطف (مثل صابون الأطباق السائل)، فرشاة ناعمة، قطعة قماش نظيفة وقوية، ومناديل ورقية جافة.

قبل أن تبدأ في تنظيف الحوض أو الأواني، يجب عليك إزالة الأوساخ والشوائب السطحية بواسطة قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

قم بفرك السطح بحركات دائرية لإزالة الأوساخ.

بعد ذلك، قم بتنظيف القمة بقطعة قماش نظيفة وجافة لإزالة أي بقايا ماء.

يجب عليك استخدام الصابون اللطيف والماء الدافئ لتنظيف الحوض أو الأواني قم بمزج بعض قطرات الصابون في إناء به ماء دافئ حتى تتكون رغوة.

قم بتبليل فرشاة ناعمة في الرغوة واستخدمها لتنظيف الحوض أو المسطح.

قم بإزالة الأوساخ والبقع بحركات دائرية ولكن بدون استخدام قوة كبيرة لتجنب تجريح سطح الجرانيت.

بعد تنظيف الحوض أو المسطح بالصابون اللطيف، قم بشطفه بالماء النظيف لإزالة الرغوة تماما يجب عليك مسح الحوض أو المسطح بقطعة قماش نظيفة وقوية لإزالة البقايا وتجفيفه بشكل جيد.

نصائح للحفاظ علي الأواني والاسطح الجرانيت