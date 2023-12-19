مشروبات لتقوية المناعة في فصل الشتاء للتخلص من الأمراض والبرد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوية جهاز المناعة هو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الجسم ومقاومة الأمراض واحدة من الطرق الفعالة لتعزيز قوة جهاز المناعة هي عن طريق تناول المشروبات الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية في هذا المقال سنستعرض مجموعة من المشروبات التي تساعد في تقوية جهاز المناعة.

مشروبات لتقوية المناعة

شاي الزنجبيل هو مشروب ساخن يحظى بشهرة واسعة لقدرته على تعزيز المناعة. يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي وتساعد في محاربة الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك يحتوي الزنجبيل أيضا على مضادات حيوية طبيعية تحارب الجراثيم والبكتيريا تناول كوب من شاي الزنجبيل يوميا يعزز صحة الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الأمراض.

عصير البرتقال مشروب منعش ومغذى للجسم يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة تعتبر فيتامينات سي مضادات أكسدة قوية تساعد في تدمير الجذور الحرة التي تضر الجسم وتسبب الالتهابات بالإضافة إلى ذلك فيتامين سي يساهم في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقوي الجهاز المناعي تناول كوب من عصير البرتقال الطازج يوميا يعود بفوائد صحية عظيمة لجهاز المناعة.

تقوية المناعة

الشاي الأخضر مشروب طبيعي يحتوي على العديد من المركبات النباتية المفيدة لصحة الجسم. يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكينات والبوليفينولات التي تحسن وتقوي الجهاز المناعي الكاتيكينات هي مضادات الأكسدة القوية وتلعب دورا حاسما في الحفاظ على صحة الخلايا وتحسين قدرة الجسم على محاربة الأمراض تناول كوبين أو ثلاثة من الشاي الأخضر يوميًا يعزز مناعة الجسم ويحميه من الأمراض المختلفة.

عصير الليمون الدافئ على الريق يعتبر مشروب مثالي.