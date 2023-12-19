“جنني جوزك عليكي ودلعيه" .. وصفة سحرية للعرايس "بالنشاط والفازلين" .. وصفة هتغير حياتك ١٨٠ درجة مش هيعرفوكي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة تغير لون الجلد في بعض المناطق الحساسة من القضايا التي تشغل بال الكثيرين. يُعتبر النشا والفازلين واحدة من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح هذه المناطق بشكل طبيعي وفعال في هذا المقال سنشري كيفية عملها واستخدامها لتلقي أفضل النتائج

مكونات وطريقة الوصفة السحرية لتفتيح المناطق الداكنة

ملعقة صغيرة من النشا:

يعمل النشا على تقشير البشرة وتفتيحها بفضل قدرته على امتصاص الدهون وإزالة الخلايا الميتة.

ملعقة صغيرة من الفازلين:

يساعد الفازلين في ترطيب الجلد ومنع الجفاف، كما يعزز من تألق البشرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

خلط المكونات:

قم بخلط الملعقة الصغيرة من النشا مع الملعقة الصغيرة من الفازلين حتى تحصل على خليط متجانس.

تطبيق الوصفة:

قومي بتطبيق الوصفة على المناطق الداكنة في الجسم بحركات دائرية خفيفة. اتركيها لبضع دقائق لتجف.

الشطف:

بعد أن تجف الوصفة، اشطفيها بالماء الفاتر وجففي المنطقة برفق.

استخدام الوصفة بانتظام:

يُفضل استخدام هذه الوصفة بانتظام، مثل مرتين في الأسبوع، للحصول على نتائج أفضل.

تحذيرات ونصائح هامة عند عمل وصفة النشا والفازلين للتفتيح

تجنبي استخدام الوصفة على البشرة المتهيجة أو المتضررة.

في حالة حدوث أي تهيج أو حساسية، قاطعي استخدام الوصفة فورًا.

يُفضل إجراء اختبار بسيط على جزء صغير من البشرة قبل استخدام الوصفة على نطاق واسع.

بالتزامن مع استخدام هذه الوصفة، يُنصح بالعناية الجيدة بالبشرة، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنب التعرض المفرط للشمس للمساهمة في الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة.