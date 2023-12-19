عاجل.. الارصاد الجوية المصرية تطلق أخطر تحذيراتها لجميع المواطنيين.. أمطار وسيول وصواعق ستضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023، موضحة أننا نشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد؛ ويأتى هذا الانخفاض بالتزامن مع اقتراء بدء موعد الشتاء رسميًا في مصر.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

وأوضحت الأرصاد، عبر بيان رسمي نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطقس غدًا معتدل على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، كما تظل الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا في مصر

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية) وشمال الوجه البحرى، بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

طقس اسكندرية غدًا

تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 21 درجة عظمى، و13 درجة صغرى، وتشهد نشاط الرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على أغلب أنحاء المحافظة.

موعد بدء فصل الشتاء رسميًا

يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر، يوم الجمعة المقبل، الموافق 22 ديسمبر 2023.