متديش الأمان لحد بعد كده ..سعودية رفضت دخول رجل المصعد معاها ولكنه أصر الدخول معاها... ومفاجأة بشأن ما حدث بينهما بالمصعد

قصة المصعد مع الفتاة السعودية:

قامت فتاة سعودية بتقديم بلاغ في قسم الشرطة في محافظة الرياض بالمملكة العربية السعودية وقامت الفتاة بالتحدث مع ضابط الشرطة وذكرت ما حدث لها فقالت إنها كانت في المول وكانت تريد أن تصعد للطابق ١٠ فذهبت الي المصعد حتى تصعد إلى الطابق ١٠ ولم يكن هناك أحد غيرها يؤدي ام يصعد في المصعد ولكن بعد دقائق أتى رجل وصفته الفتاة أنه غريب الأطوار عندما نظرت إلى وجه رأته ينظر بها نظرات غريبة فشعرت الفتاة بقلق وتوتر فعندما أتى المصعد طلب الفتاة من الرجل أن ينتظر وأنها تريد أن تصعد بمفردها بمن رد الرجل كان صادم فقال لها أن هذه قلت ادب وأنها سوف يصعد معاها رفضت الفتاة بشدة وقالت له أنه غير مؤدب لانه تكلم معاها بطريقة غير مؤدبة غضب الرجل كثيرا وكان سيثوم بصفها بالفم على وجها لولا تدخل رجل آخر وبسبب تطاول هذا الرجل قامت الفتاة بتقديم شكاوى ضده .