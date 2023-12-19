بكوب حليب حضري البسبوسة المرملة طرية ولذيذة وطعمها أحلى من الجاهزة بكتير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس وخاصة في فصل الشتاء فهي تعطي الشعور بالدفء لأنها تحتوي على كمية من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة، كما تتميز هذه الحلوى بقوامها المرمل الجميل الذي يجعل الناس يقبلون على تناوله، ويتم صنعها من مكونات بسيطة متوفرة بالمنزل، وهي من الحلويات سريعة التحضير ولا تستغرق وقت طويل، ونجد الكثير من الأمهات يجدون صعوبة في صنعها مثل المحلات، لذلك سوف نقدم لكي اليوم من خلال موقع دوت الخليج ، طريقة عمل البسبوسة المرملة بقوام دائب ولذيذ بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة بالمنزل.

مكونات عمل البسبوسة المرملة

تتكون من بعض المقادير البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيس من سميد البسبوسة ما يعادل 250 جرام. فنجان صغير من السمنة السائلة. كوب من الحليب السائل. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. شربات ثقيل القوام. مكسرات للتزيين على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف تعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة بخطوات بسيطة أحلى من المحلات وهى كما يلي:-