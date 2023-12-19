بكوب حليب حضري البسبوسة المرملة طرية ولذيذة وطعمها أحلى من الجاهزة بكتير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس وخاصة في فصل الشتاء فهي تعطي الشعور بالدفء لأنها تحتوي على كمية من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة، كما تتميز هذه الحلوى بقوامها المرمل الجميل الذي يجعل الناس يقبلون على تناوله، ويتم صنعها من مكونات بسيطة متوفرة بالمنزل، وهي من الحلويات سريعة التحضير ولا تستغرق وقت طويل، ونجد الكثير من الأمهات يجدون صعوبة في صنعها مثل المحلات، لذلك سوف نقدم لكي اليوم من خلال موقع دوت الخليج ، طريقة عمل البسبوسة المرملة بقوام دائب ولذيذ بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة بالمنزل.
مكونات عمل البسبوسة المرملة
تتكون من بعض المقادير البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كيس من سميد البسبوسة ما يعادل 250 جرام.
- فنجان صغير من السمنة السائلة.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- شربات ثقيل القوام.
- مكسرات للتزيين على حسب الرغبة.
طريقة التحضير
سوف تعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة بخطوات بسيطة أحلى من المحلات وهى كما يلي:-
- نحضر بوله متوسطة ونضع به السميد، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.
- نقوم بإضافة السمنة للخليط ونقلب حتى يختفي السميد ويصبح مثل حبات الرمل.
- بعد ذلك نضيف الحليب على الخليط بالتدريج ونخفق باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نحضر الصينية متوسطة الحجم وندهنها بالسمنة، ثم نقوم بتوزيع الخليط داخلها بالتساوي.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة ونتركها حتى تتحمر.
- نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد مباشرة وهى ساخنة ونتركها حتى تبرد تماماً.
- نقطع البسبوسة على شكل مربعات صغيرة ونقدمها بألف صحة وهنا.
سر نجاح البسبوسة المرملة بالمنزل
يفضل أن يكون الشربات بارد تماماً قبل الاستخدام، كما يجب وضعه على البسبوسة وهي ساخنة حتى تصبح مرملة وطرية، عدم الإفراط في التقليب حتى لا يدخل الهواء للخليط فيعمل على إفساده وهبوطها داخل الفرن، الإفراط في وضع البيكنج بودر يجعل البسبوسة أكثر هشاشة مثل الخبز وهذه نتائج سيئة.
طريقة عمل شربات البسبوسة
نقوم بإحضار وعاء ونضع به كوب من الماء، و2 كوب من السكر وعصرة ليمونة ونقلب المكونات مع بعضها، ثم نضع الوعاء على نار هادئة ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يغلي ويصبح ثقيل القوام، ثم نرفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد، ثم نصب الشربات في وعاء ويوضع داخل الثلاجة لحين الاستخدام.