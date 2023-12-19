طريقة عمل حلوى بودنج الشوكولاتة حلوي باردة بمذاق لا يقاوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بودنج الشوكولاتة هي حلوى باردة سريعة التحضير وغير مكلفة، يعشقها الأطفال كثيراً لمذاقها الطيب والمنعش، تعطي شعور بالانتعاش في فصل الصيف، مكوناتها صحية ومفيدة وغير مكلفة موجودة في جميع المنازل، عند إعدادها في المنزل لا تحتاج إلي مجهود أو وقت طويل، حضريها لأطفالك في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائها من الخارج بسعر غالي ولضمان صحة أطفالك، هي من أطباق الحلويات الشهية التي تتميز بطراوتها ومذاقها الرائع، وهي من أكثر الحلويات الباردة المثلجة المحببة لدى الأطفال والكبار، لذا سوف نقدم لكم من خلال دوت الخليج الإخبارية، طريقة عمل بودنج الشوكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل بودنج الشوكولاتة

سوف نتعرف علي مقادير هذه الحلوى الباردة وهي كالاتي:-

لتر من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبار من الكاكاو الخام.

كوب من السكر.

100 جرام من الشوكولاتة الخام.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من هنا خطوات تحضير بودنج الشوكولاتة اللذيذ في المنزل وهي كالتالي:-

نضع اللبن مع النشا والدقيق والكاكاو والسكر في حلة ونخلط علي البارد. ثم نرفعهم علي النار مع التقليب المستمر، حتي يثقل القوام ثم نطفئ النار. بعد ذلك نضيف الزبدة والشوكولا الخام، ونقلب حتي تذوب تماماً. عندما يهدئ الخليط يصب في البوالات الخاصة، وتزيين بالشوكولاتة المبشورة والمكسرات ثم يوضع في الثلاجة حتي يبرد تماماً.

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بجوز الهند

سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لعمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كما يلي:-