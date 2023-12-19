كريم الخميرة والنشا أقوي بوتوكس لتبييض وتسمين الوجه والخدود وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة من أول يوم هتبقي عروسة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من النساء عن كريم يساعد على نفخ الخدود والشفايف في خلال دقائق معدودة ويكون ذلك الكريم هو كريم الخميرة والنشا، حيث تساعد الخميرة على نفخ الخدود بينما النشا يساعد على تفتيح البشرة وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال المقال التالي.

مكونات وصفة الخميرة والنشا

تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يأتي.

معلقة من النشا.

2 معلقة من الخميرة.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من الفازلين المذاب.

2 معلقة من ماء الورد.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر و صفتنا من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة ونوضح خطوات التحضير من خلال ما يلي.

نحضر وعاء ونضع بها الخميرة و النشا ونقلبهم بشكل جيد.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع ماء الورد وباقي المكونات.

ثم نقوم بتقليب المكونات بشكل جيد حتى تمتزج تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه ونضع عليه ذلك الخليط.

ثم نتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتجاعيد و والحصول على خدود منفوخة وشفاءه منتفخه من أول استخدام للوصفة.

فوائد الخميرة للبشرة

عندما نقوم باستخدام الخميرة على البشرة نحصل على الكثير من الفوائد وهي.

تعمل على تفتيح البشرة.

تساعد على التخلص من التصبغات.

تخلصنا من البقع الموجودة في البشرة.

تخلصنا من البقع الموجودة في البشرة. تساعد على نفخ الخدود والشفاء من أول استخدام لها.

وصفة الخميرة والقهوة

تكون تلك الوصفة من الوصفات المهمة والتي تعطي نتيجة فعالة من أول استخدام ونوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية.

المكونات:

معلقة خميرة.

معلقة بن.

2 معلقة عصير ليمون.

معلقة زبادي.

معلقة زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة:

تحضر الوصفة من خلال خطوات بسيطة وهي.