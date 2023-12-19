الكنافة بالقشطة سهلة وسريعة بدون فرن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يكثر تناول الحلويات في فصل الشتاء نتيجة زيادة الإحساس بالجوع في الأيام الباردة، ولذلك تبحث ربات البيوت عن وصفات حلويات سهلة وسريعة، وتعتبر الكنافة بالقشطة من أسهل الوصفات التي تحضر بدون فرن وبطريقة بسيطة، وفي نفس الوقت مذاقها مميز وقليلة الدسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع دوت الخليج طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بطعم أفضل من المحلات.
مكونات الكنافة بالقشطة
- نصف كيلو كنافة.
- 3 ملاعق كبيرة سمن.
- كوب وربع شربات (قطر).
القشطة
- لتر حليب.
- ربع كوب دقيق.
- نصف كوب نشا ذرة.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
طريقة التحضير
- نقطع نصف كيلو من الكنافة لأجزاء صغيرة، ثم نضع الكنافة في مقلاة ساخنة بها ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن.
- نقلب الكنافة على نار هادئة حتى تأخذ لون ذهبي ومن الضروري أن نقلب باستمرار لتجنب احتراق الكنافة.
- نطفئ النار ونضيف كوب وربع من الشربات البارد (القطر) مع التقليب حتى يتوزع الشربات على الكنافة جيدًا.
- نضع نصف كمية الكنافة في صينية مقاس 30 سم ثم نوزعها طبقة متساوية مع الضغط عليها بظهر الملعقة.
- نضع نصف كوب من السكر وربع كوب دقيق في قدر ثم نضيف نصف كوب من النشا ولتر من الحليب مع التقليب على البارد حتى تذوب المكونات.
- نرفع القدر على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يغلي ويثقل القوام، ثم نضيف ملعقة كبيرة من كل من الزبدة وماء الورد، ونقلب حتى تذوب الزبدة ثم نطفئ النار.
- نسكب القشطة مباشرةً فوق طبقة الكنافة ونوزعها بالتساوي، وبعد خمس دقائق نوزع باقي كمية الكنافة بالتساوي.
- نتركها تبرد لمدة ساعتين بحرارة المطبخ ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية.