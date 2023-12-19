طريقة عمل المهلبية بالفواكه بمكونات بسيطة وبطعم شهي أحلى من الجاهزة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المهلبية من أشهر الحلويات العربية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، وهي عبارة عن حساء مصنوع من الحليب والسكر والنشا، ويمكن تزيين المهلبية بالعديد من المكونات المختلفة، مثل الفواكه أو الكريمة أو المكسرات، وتعد المهلبية بالفواكه من الحلويات اللذيذة والصحية التي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة، وهي خيار مثالي للأطفال والكبار على حد سواء، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل المهلبية بالفواكه بخطوات سهلة ومكونات بسيطة كما سنقدم لكم بعض النصائح لنجاح الوصفة.

مكونات المهلبية بالفواكه

1 كوب حليب كامل الدسم.

1/2 كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

فواكه مقطعة حسب الرغبة.

طريقة تحضير المهلبية

في قدر على نار متوسطة، اخلطي الحليب والسكر والنشا والفانيليا. قلبي المكونات حتى يذوب السكر والنشا. اتركي الخليط على نار هادئة حتى يغلي. خففي النار، واتركيه لمدة 5 دقائق حتى يثخن. ارفعي المهلبية عن النار، واسكبي في أطباق تقديم. اتركي المهلبية تبرد تمامًا. زيني المهلبية بالفواكه حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة

استخدمي حليبًا كامل الدسم للحصول على أفضل مذاق وملمس.

لا تبالغي في غلي المهلبية، حتى لا تصبح متماسكة.

يمكنك إضافة مكونات أخرى إلى المهلبية، مثل المكسرات أو الكريمة حسب الرغبة.

يمكنك استخدام أي نوع من الفواكه التي تفضلها، مثل الفراولة أو الموز أو التفاح أو البرتقال.

يمكنك أيضًا استخدام الفواكه المجففة، مثل المشمش أو الزبيب أو التين.

يمكنك تزيين المهلبية بالفواكه الطازجة أو المجمدة أو المعلبة.

يمكنك أيضًا تزيين المهلبية بالكريمة المخفوقة أو الفستق الحلبي أو اللوز.

تعد المهلبية بالفواكه من الحلويات اللذيذة والصحية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبالخطوات البسيطة التي قدمناها لكم، يمكنكم تحضير المهلبية بالفواكه في المنزل وتقديمها لعائلتكم وأصدقائكم.