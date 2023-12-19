خلطة مامتي طولت شعري لكعب رجلي الحناء والسدر وصفة راح تغير شعركم 180 درجة تكثيف وتنعيم خيالي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة فعالة للغاية وقام باستخدامها العديد من السيدات في تنعيم الشعر وفرده، ولجأوا إليها بعدما قاموا بتجربة العديد من المواد الكيميائية التي تتسبب في أضرار الشعر واضعافه، تتمتع الحناء بالعديد من الفوائد التي لها علاقة بالشعر وورق السدر أيضا من المواد الطبيعية التي لها أثر فعال على الشعر، وعند خلط الحناء مع ورق السدر فإن هذا الخليط يعطي نتائج رائعة وتظهر هذه النتائج على الشعر في اقرب وقت، تابعونا من خلال المقال لمعرفة تفاصيل هذه الوصفة.

طريقة خلطة الحناء والسدر

يمكنك استخدام هذه الخلطة على الشعر والاستفادة من مميزاتها وخصائصها، ويمكنك استخدام الحناء والسدر وإضافة إليهم مكون من المكونات الأخرى، ونذكر لكم بعض طرق استخدام الحناء والسدر على الشعر من خلال التالي:

خلطة الحناء والسدر وبذور الحلبة

وصفة مميزة وذات نتائج مثمرة ويمكنك استخدام هذه الوصفة واستعمالها على شعرك بإتباع التالي:

قومي بوضع نصف كوب من بذور الحلبة في الماء لمدة ليلة كاملة.

في صباح اليوم التالي قومي بطحن بذور الحلبة واضيفي إليها ملعقة من السدر مع ملعقتين من الحناء مع القليل من الماء حتى تحصلين على خليط ذات قوام متجانس.

قومي بتوزيع الخليط على شعرك من جذوره حتى أطرافه.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 15 دقيقة.

اشطفي شعرك جيدا بالماء الفاتر.

خلطة الحناء والسدر مع زيت الزيتون

من اشهر الخلطات المفيدة للشعر والتي قام بتجربتها العديد من السيدات، تغطي الشعر الترطيب واللمعان التي يحتاج عليه ويجعله مميز وأكثر انسيابية وخالي من الشوائب، ويمكنك عمل هذه الوصفة بإتباع الخطوات التالية:

قومي بخلط ملعقتين من الحناء مع ثلاث ملاعق من السدر و ملعقة من زيت الزيتون.

قومي بإضافة كمية قليلة من الماء الفاتر لكي تحصلين على مزيج متجانس المكونات.

قومي بتوزيع الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة عشرين دقيقة.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر جيداً.

فوائد الحناء والسدر للشعر

يحتوي المكونين على فوائد عديدة للشعر، وهذه الفوائد تجعل الشعر أكثر نعومة وقوة وتزيد من طول الشعر وتجعله يظهر بمظهر صحي ونذكر لكم بعض فوائد الحناء والسدر للشعر من خلال التالي:

ترطيب الشعر ومعالجة جفافه.

تغذية فروة الرأس مما يزيد من إطالة الشعر وكثافته.

تحفيز عمل الدورة الدموية بفروة الرأس مما يزيد من قوة البصيلات.

معالجة الشعر المتقصف.

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