طريقة عمل برياني الدجاج بالوصفة الهندية الأصلية أحسن من المطاعم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - برياني الدجاج هو أحد أشهر الأطباق الهندية، والتي انتشرت في معظم دول الشرق الأوسط بل والعالم كله، وأصبح برياني الدجاج هو أحد أكثر الوجبات السهلة الإعداد، وشهية المذاق، وذات الرائحة الزكية، ويتكون برياني الدجاج من الأرز والدجاج ومجموعة متنوعة من التوابل الشرق أوسطية، وفي السطور التالية نقدم لكِ عزيزتي طريقة عمل برياني الدجاج بالطريقة الأصلية، ليتسنى لك تقديم أصناف جديدة لأسرتك وأحبابك.

طريقة عمل برياني الدجاج

حتى تتمكني من تحضير أشهى وألذ طبق برياني دجاج، قومي أولاً بتحضير المكونات التالية وتجهيزها:

كيلو جرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات، أو دجاجة مقطعة إلى 8 قطع.

مقدار كوب من الأرز البسمتي.

نصف كوب من كل من الخضروات التالية مقطعة إلى مكعبات: (بصل، فلفل حار).

ملعقة من الزنجبيل المفروم.

ملعقة من الثوم المفروم.

كوب من الطماطم المقشرة المفرومة.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

كمية من التوابل التالية: (فلفل أسود، أعواد قرفة، هيل، قرنفل، زعفران).

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

كمية من الكزبرة والنعناع المفروم.

كمية من الزبيب واللوز للتزين (إختياري). خطوات تحضير برياني الدجاج وللبدء في إعداد البرياني قومي بإتباع الخطوات التالية بعناية:

في قدر كبير قومي بتسخين السمن أو الزبدة، مع إضافة التوابل وتقليبها سريعاً.

الآن قومي بإضافة البصل المفروم والفلفل والثوم والزنجبيل وقلبي حتى يبدأ لون البصل في التغيير إلى اللون الذهبي.

نقوم بإضافة قطع الدجاج إلى القدر ونقلبها بشكل جيد.

نبدأ بإضافة الطماطم واللبن الزبادي ونستمر في التقليب، ونضيف الكزبرة والنعناع والقرفة، ثم نقوم بتغطية القدر لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الدجاج من التوابل.

الآن قومي بإضافة كوب من الماء إلى الدجاج واتركيه على النار حتى ينضج تماماً.

في هذه الأثناء، اغسلي الأرز وانقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

في قدر آخر نقوم بإضافة كمية من البصل المفروم والزنجبيل والقرفة والهيل ويقلب الجميع في ملعقة من السمن، ثم نقوم بإضافة الرز المنقوع إلى البصل ونقلب جيداً لمدة 5 دقائق.

نقوم بإضافة الماء الساخن إلى الأرز، بالإضافة إلى مرق الدجاج.

نقوم بتهدئة النار، ونقوم برص قطع الدجاج فوق الأرز، ونغطي القدر ونتركه حتى ينضج الأرز تماماً.

بعد النضج نضع الدجاج في طبق جانبي ونقوم بسكب الأرز في طبق كبير ثم نضع الدجاج فوقه.

يقدم برياني الدجاج ساخنًا مع النعناع والكزبرة المفرومة، كما يفضل تزيين الوجه بالبصل المكرمل والزبيب واللوز حسب الرغبة. نصائح مهمة أثناء تحضير برياني الدجاج هناك بعض الإضافات التي يمكن إستخدامها أثناء طهي برياني الدجاج للحصول على طعم ألذ وأغنى حسب الرغبة:

من الممكن إضافة أنواع مختلفة من الخضار إلى البرياني، مثل البطاطس والكوسة والباذنجان والجزر واليقطين والقرع وغيرها حسب الرغبة.

قومي بإضافة المزيد من الفلفل الأسود أو الفلفل الحار للحصول على طعم أكثر حدة.

كما يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم في مرحلة تقليب الدجاج، لإضافة اللون الأصفر إلى الطبق.

القيمة الغذائية لبرياني الدجاج

برياني الدجاج من الأطباق الصحية والمغذية، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل: البروتين والكربوهيدرات والألياف، بالإضافة إلى فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب12 والحديد، كما أن الدجاج يحتوي على البروتين الذي هو عنصر غذائي أساسي لنمو وإصلاح الجسم، بالإضافة إلى الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، والألياف التي تساعد تسهيل عملية الهضم وعدم الإصابة باضطرابات القولون.