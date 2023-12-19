بكل سهولة طريقة عمل زيت الجرير في البيت لتكثيف وتطويل الشعر في أسبوع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الجرير هو علاج طبيعي قديم يستخدم لتطويل وتكثيف الشعر يعتبر الجرير نوعا من الأعشاب الطبية التي تساهم في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه وتساعد في تحسين نوعية الشعر الضعيف والتآلف يحتوي زيت الجرير على عناصر غذائية هامة وفيتامينات وأحماض دهنية تعمل على تحسين صحة فروة الرأس وتغذية الشعر

اليوم سأشرح لكم طريقة عمل زيت الجرير في المنزل.

طريقة عمل زيت الجرير في المنزل

المكونات المطلوبة:

4 ملاعق صغيرة من بذور الجرير المطحونة.

1/2 كوب من زيت الزيتون أو زيت الخروع.

1/2 كوب من زيت جوز الهند.

خطوات عمل زيت الجرير

في وعاء صغير قومي بمزج بذور الجرير المطحونة مع زيت الزيتون أو زيت الخروع.

سخني المزيج قليلا باستخدام حمام مائي لمدة 5-10 دقائق هذا سيساعد على استخلاص المكونات النشطة من بذور الجرير في الزيت.

أضيفي زيت جوز الهند إلى المزيج واستمري في التسخين لمدة 5 دقائق أخرى، ثم أزلي الوعاء من النار.

اتركي المزيج يبرد قليلا ثم قومي بتصفية الزيت من العجينة باستخدام قطعة من القماش الناعمة أو الشاشة الفيبر.

بمجرد الانتهاء من عملية التصفية يكون زيت الجرير جاهزا للاستخدام.

يمكن تخزين الزيت في زجاجة محكمة الإغلاق في مكان بارد ومظلم.

يفضل استخدام الزيت قبل النوم حيث يمكن تدليك فروة الرأس بالزيت باستخدام أطراف الأصابع لمدة 10-15 دقيقة.

يمكنك أيضا تغطية الشعر بقبعة دش أو منشفة دافئة للحفاظ على الرطوبة وتعزيز تأثير العلاج.

من المهم أن تستخدم زيت الجرير بانتظام وبصورة منتظمة للحصول على النتائج المطلوبة.

قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تلاحظ فرقا في طول وكثافة الشعر.

إضافة إلى استخدام زيت الجرير يوصى أيضا بتناول نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الهامة لصحة الشعر تناول الأطعمة الغنية بالبروتين على سبيل المثال مثل البيض واللحوم والأسماك والبقوليات بالإضافة إلى تناول الفواكه والخضروات الطازجة وتجنب التوتر والقلق الزائد واستخدام المنتجات الكيميائية القاسية على الشعر.

فوائد زيت الجرجير للشعر

يحتوي زيت الجرجير على العديد من المكونات الفعالة التي تساهم في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه وذلك عن طريق توفير العديد من المغذيات الضرورية التي يحتاج لها فروة الرأس والشعر، كما يساعد على تقوية الجذور وتعزيز مرونة الشعر ومنع التكسر وتقليل تساقطه.

يمتاز زيت الجرجير بخصائصه المطهرة التي تعمل على تنظيف فروة الرأس وإزالة السموم والرواسب التي قد تعيق نمو الشعر كما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والتهيج مما يساعد على تهدئة فروة الرأس وتقليل الحكة والقشرة.

علاوة على ذلك يمكن استخدام زيت الجرجير كقناع شعر لتغذية الشعر وتقويته بشكل عميق يمكن خلط زيت الجرجير مع زيت زيتون أو زيت جوز الهند ثم وضعه على الشعر وتغطيته بغطاء دافئ لمدة ساعة أو أكثر قبل غسله بالشامبو.

من الجدير بالذكر أن استخدام زيت الجرجير لتطويل الشعر يتطلب الاستمرارية والصبر فعملية نمو الشعر تستغرق وقتا ولا يمكن تحقيق نتائج فورية لذا يجب استخدام زيت الجرجير بانتظام وباستمرار لعدة أشهر لكي يتم الاستفادة الكاملة من فوائده.