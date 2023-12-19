سعودية عشرينة تروي تجربتها.. بعد شهر كامل من شرب ماء الكركم لاحظت هذا يظهر على جسدي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تداول مواقع التواصل الاجتماعي تجربة سعودية عشرينية عن استخدامها للكركم، ويعد الكركم أو العقدة الصفراء هو توابل يستخدم كثيرًا في الحضارات الأسيوية، ومن أحد مكونات الكاري يعطي الطعم واللون لمختلف الأطباق، ولديه أيضًا خصائص مهمة مضادة لأكسدة، مضادة لاللتهاب، مضادة للسرطان ومضادة للكآبة. سنشرح لكم اليوم فى المقال التالى تفاصيل اكثر عنه.

تحضير وصفات مبتكرة ولذيذة الكركم له خصائصه المضادة للألم والمضادة للسرطان الكركم هو من نفس عائلة الزنجبيل، والجزء المستخدم من أجل خصائصه الطبية هو الجذر منه، ويمكنكم أن تمزجه مع الماء الدافئ وتشرب صباحًا على الريق. أهم فوائد تناول ماء الكركم الساخن يعمل ماء الكركم الساخن على ما يلى: يحارب الالتهاب ويرتبط الالتهاب المزمن في الجسم ببعض المشاكل الصحية الخطيرة، بما فيها التهاب المفاصل، عسر الهضم، وحتى السرطان. من جهة أخرى، تبين في الحد من هذا النوع من الالتهاب، وهو يعطي نتائج أفضل من الأدوية المضادة للالتهابات.

يحمي الدماغ: تم تحديد وجود مستويات متزايدة من هرمون النمو BDNF كواحد من أسباب الخرف ومرض الزهايمر. لكن الكركم يمكن من أن يحّد بفعالية من هذا الهرمون ويساعد الدماغ بهذه الطريقة على العمل بشكل صحيح.

يحارب السرطان الكركم لانه غني بمضادات الاكسدة القوية، وهذا ما يجعل منه أداة فعالة مضادة للسرطان.

يحّسن الهضم عن طريق شرب ماء الكركم كل صباح لمدة شهر كامل .