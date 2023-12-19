اهش كيكة جربتها فى حياتى.. كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بطعم رائع وصوص خطير هتبهر اولادك وضيوفك بدون تكاليف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بطعم رائع ، كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة هي أفضل أنواع الكيك التي يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضيرها هي نوع من ضمن أنواع الكيك الشهي جدا والبسيط في تحضيره وذلك لأن مكوناتها بسيطة جدا وغير مرهقه أو مكلفة بالمرة أغلب هذه المكونات قد تتوفر فعليا داخل المنزل كما أن المكونات الأساسية التي تتواجد داخل هذه الكيكه قد تكون بسيطة جدا بل إنها تشعر الجميع بالسعادة أثناء رؤيتها وتناولها لذلك يمكنك أن تقومي بتصنيعها بكل سهولة حتى تستطيعي أن تكوني الأفضل دائما في تحضير كيكه الشوكولاته يمكن ان تضيفين عليها صوص الشوكولاتة الرائع اللذيذ.
كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة بطعم رائع
هناك طريقة بسيطة جدا سوف نقوم بعرضها عليكم اليوم لتحضير كيكة الحليب الدافئة أو الساخنة بالشوكولاتة ويمكن أن تقومي بتحضيرها بالحليب فقط لذلك عزيزي تابعي مقادير التاليه:
- اثنين من البيض.
- كوب من السكر.
- نص كوب من الزيت .
- ملعقة من الفانيليا.
- كوب من الدقيق.
- اثنين ملعقة من الزبدة.
- ملعقة من البيكينج باودر
- اثنين ملعقة من الكاكاو.
- نص كوب من الحليب.
طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة
- بإمكانك عزيزتي أن تحضري الآن وعاء واسع ويفضل أن يكون عميقا وضعيا به البيض تدريجيا.
- ثم قومي بخفق البيض مع السكر بشكل جيد مع إضافة الفانيليا.
- ثم ضيفي الزيت واستمري في خفق هذه المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى يسهل عليك عملية دمج هذه المكونات.
- ضيفي عزيزتي البيكينج باودر مع أضافه الدقيق والكاكاو الخام ولكن من ضمن النصائح المهمة التي يفضل أن تقومي بها وأن تقومي بنخل الدقيق مع الكاكاو بشكل جيد.
- احضري في هذا الوقت إناء به كمية من الماء الدافئ ليس مغليا ولكنه دافئ.
- وقومي بالتقليب المكونات بشكل جيد احضري عزيزتي في هذا الوقت الصينية.
- يفضل أن تكون مدهونة بالقليل من الزبدة وابدئي بسكب عجينة الكيك بداخلها.
- ولكن قبل كل هذا يفضل أن نبدأ بتشغيل الفرن في البداية حتى يصبح دافئا.
- اتركيها عزيزتي في الفرن لمدة 40 دقيقة.
- وبعد ذلك قومي بالتأكد إذا كانت تم نضجها.
- قومي بإخراجها مباشرة وابدئي بتقطيعها بعد ان تبرد تماما.
- وابدئي بتقديمها لأفراد أسرتك ويمكن تزيينها بقليل من صوص الشوكولاتة