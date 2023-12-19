من غير شواية.. طريقة عمل شيش طاووق في الفرن بمكونات بسيطة وبخطوات أسهل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من السيدات تحتاج إلى إعداد وصفات شهية محببة واليوم نحضر طريقة عمل شيش طاووق بمقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة بالمرة، حيث يفضل الكثير من الناس أطفال وكبار الأكلات المحضرة من الدجاج بجميع أنواعها، ومن أفضل الوجبات لدى الكثيرين هي الشيش طاووق، واليوم سوف نحضرها بدون الحاجة إلى شواية أو العقبات التي تقف في طريق كل سيدة في تحضير تلك الأكلة.
طريقة عمل شيش طاووق
من أجمل الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار هي طريقة تحضير شيش طاووق والتي تتكون من الدجاج، فهي أكلة مفضلة لدى الجميع وبجميع أشكالها وأنواعها لطعمها الرائع والشهي والطيب، ولكن تواجه بعض السيدات عقبة كبيرة بأنهن لا يمتلكن شواية سواء غاز أو غير ذلك، ولهذا احضرنا اليوم طريقة مميزة وهي وضعها في الفرن وبمكونات بسيطة وغير معقدة نحتاج فيها إلى المقادير التالية:
- صدور دجاج مقطع إلى مكعبات.
- 1 كوب من الزبادي.
- 8 فصوص من الثوم.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة بهارات.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- ملعقة من الفلفل الاسود.
- بشرة جوزة الطيب.
- ملعقة من البابريكا.
- ملعقة من الزعتر.
- بصل شرائح.
- طماطم شرائح.
- فلفل رومي شرائح.
طريقة عمل شيش طاووق في الفرن
طريقة تحضير الشيش طاووق سهلة وبسيطة جداً مل ما تجتاحينه هو نقع أسياخ الشيش في ماء لمدة نصف ساعة واتباع الخطوات التالية:
- يخفق الزبادي مع عصير الليمون وزيت الزيتون والطماطم والثوم والتوابل.
- يضاف على الخليط السابق الدجاج بعد غلسه جيداً وتنشيفه.
- يخلط الدجاج مع التتبيلة جيداً والتأكد من تخلل التتبيلة لجميع أجزاء الدجاج.
- تترك الخلطة لمدة من 4 إلى 8 ساعات.
- مرري في السيخ بالترتيب قطعة من الدجاج وقطعة من البطل والطماطم والفلفل.
- كرري الخطوة حتى ينتهي السيخ وتنتهي جميع الأسياخ وقطع الدجاج.
- ادهني صينية بالقليل من الزيت.
- رصي أسياخ الدجاج وادخليها الفرن مع التقليب المستمر لها.
- اتركيها حتى تنضج لمدة 15 إلى 20 دقيقة.