مشروبات ساخنة مناسبة لأجواء فصل الشتاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل الإنخفاض المستمر في درجات الحرارة في فصل الشتاء، تحرص الأمهات على تقديم المشروبات الساخنة لابنائهم لكي يشعرو بالدفئ وفي نفس الوقت تكون هذه المشروبات صحية وترفع مناعتهم لتقليل الإصابة بالزكام والأنفلونزا، وتسعي الأمهات للتنوع في هذه المشروبات حتى لا يمل الأطفال منها.

مشروبات ساخنة متنوعة

هناك العديد من المشروبات الساخنة المميزة التي لا يختلف عليها الكثير من الناس ومن هذه المشروبات:

السحلب

يانسون بالقرفة والتفاح

الكاكاو

النعناع بالقرفة

حليب بالقرفة والزنجبيل

الليمون الساخن بالعسل

الحلبة

حمص الشام

الكراوية

الشوكلاته بصوص الكراميل

شاي الكرك

مشروب السحلب

السحلب من اكثر المشروبات الشعبية المطلوبة في فصل الشتاء ولتحضيره نحتاج المكونات التالية:

كوبان من الحليب السائل

خمس معالق صغيرة بدرة سحلب

معلقتين من جوز الهند الخشن

معلقتين من المكسرات المتوفرة

معلقتين من الزبيب

سكر حسب الرغبة

قرفة للتزيين

طريقة إعداد مشروب السحلب

لاعداد السحلب نلزم الخطوات التالية:

نرفع الحليب على النار ونضيف السكر والسحلب ونتركه ليصل لدرجة الغليان على النار نصب السحلب في الاكواب نضيف المكسرات والزبيب وجوز الهند والقرفة ويقدم ساخن

مشروب الشيكولاتة بصوص الكراميل

المقادير:

معلقتين من الكاكاو الخام

سكر حسب الرغبة

كوبان حليب

ربع كوب كريمة خفق سائله

اربعه معالق كبيرة كريمة خفق

نصف كوب من صوص الكراميل

طريقة إعداد مشروب الكاكاو بصوص الكراميل

في وعاء نضع اللبن والسكر والكاكاو ونتركه يغلي، ثم نضيف الكريمة السائلة ونتركه يغلي مره اخرى لمدة دقيقتين، نزين الاكواب بصوص الكراميل على الجوانب ونصب المشروب ونزينه بكريمة الخفق وباقي صوص الكراميل.

طريقة إعداد مشروب اليانسون بالقرفة والتفاح

يتم إعداد هذا المشروب بوضع أعواد القرفة مع اليانسون في الماء الساخن ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بتصفية المشروب وتقديمه مع إضافة شرائح التفاح.