دفيء نفسك بأحلي طريقة عمل شوربة العدس المصرية اللذيذة لتدفئة المعدة بخطوات بسيطة وسهلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر شوربة العدس من الأطباق الشعبية الشتوية المحبوبة التي تحظى بإعجاب الجميع، سواء الكبار أو الصغار فهي تقدم تجربة دافئة ومشبعة في أيام البرد، وتعتبر وجبة مغذية ومفيدة للجسم، وتتضمن شوربة العدس مجموعة من الخضروات المغذية التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية، بالإضافة إلى الفوائد التي توفرها البقوليات المفيدة للجهاز الهضمي، والتي تساهم في تعزيز البكتيريا المعوية النافعة.

طريقة عمل شوربة العدس

المكونات:

كوب واحد من العدس

بصلتين متوسطة الحجم مفرومة

جزرتين متوسطة الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة

2 فص ثوم مفروم

ملعقة واحده كبيرة زيت زيتون

ملعقة واحده صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة ملح

ماء مغلي

طريقة التحضير:

اغسل العدس جيداً ثم انقعه في الماء البارد لمدة 30 دقيقة. سخن الزيت في وعاء على نار متوسطة، ثم أضف البصل وقلبه حتى يصبح طرياً وشفافاً. أضف الثوم وقلبه لمدة دقيقة حتى يتم إطلاق رائحته العطرية. أضف الجزر والبطاطس وقلبهما لمدة 5 دقائق حتى تنضج قليلاً. أضف العدس المنقوع والماء المغلي إلى الوعاء. قلب المكونات جيداً. غطِّ الوعاء واتركه يغلي على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة حتى ينضج العدس والخضروات تصبح طرية. أضف الكمون والكزبرة المطحونة والفلفل الأسود والملح. قلب المكونات مرة أخرى. استخدم الخلاط الكهربائي أو الخلاط اليدوي لخلط المكونات حتى تصبح الشوربة ناعمة. أعد الشوربة إلى الوعاء وسخنها مرة أخرى على النار المتوسطة حتى تبدأ في الغليان. قدم الشوربة الساخنة، ويمكنك تزيينها ببعض الزيت الزيتون أو الكزبرة المفرومة حسب الرغبة.

فوائد شوربة العدس

شوربة العدس هي وجبة شتوية شهية وصحية، وتعتبر خيارًا ممتازًا لتعزيز صحتك وإليك بعض فوائد شوربة العدس: